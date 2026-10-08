В Германии две партии хотят прекратить военную поддержку Украины

Это предложение не окажет влияния на внешнюю политику Германии.

Немецкие ультраправые партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) и BSW планируют внести в региональный парламент одной из федеральных земель предложение о прекращении военной поддержки Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря АДГ.

Отмечается, что это предложение планируется рассмотреть в парламенте земли Саксония-Анхальт уже на следующей неделе. В то же время издание подчеркивает, что любое решение не окажет непосредственного влияния на внешнюю политику Германии, которая находится в исключительной компетенции федерального правительства в Берлине.

В то же время, добавляют журналисты, такой шаг лишь подчеркивает решительное стремление АДГ прекратить поддержку Украины и восстановить связи с Россией. Издание напоминает, что эта партия в прошлом месяце показала лучший результат, победив на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Впрочем, ей не хватило голосов для получения абсолютного большинства. На этом фоне АДГ рассматривает возможность сотрудничества с другой ультраправой партией BSW, которая также давно выступает против поддержки Украины со стороны Германии.

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Лидер АДГ в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд заявил, что его партия воспользуется любой возможностью, чтобы оказать давление на правительство канцлера Фридриха Мерца. Их цель, по словам Зигмунда, – "наконец начать кампанию за прекращение войны, а не за её продолжение", а также перенаправить средства, выделенные Украине, "на нужды людей в Германии".

Помощь Украине от Германии

Напомним, в эти выходные немецкий канцлер Фридрих Мерц вместе со своей командой посетил Киев. Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским немецкий лидер заявил о предоставлении Украине нового пакета поддержки в размере более 1 млрд 300 млн евро.

Отмечается, что эти средства пойдут на помощь Украине в преддверии зимы. В частности, речь идет об укреплении ПВО, подготовке к зиме и помощи Киеву в энергетике.

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