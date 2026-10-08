Продажа российского зерна через Литву: в Вильнюсе отреагировали на обвинения

Премьер-министр Литвы поручил ведомствам усилить контроль за происхождением зерна.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс пообещал принять меры против схемы экспорта российского зерна через литовскую компанию Dognus. Сообщение было опубликовано на его странице в Facebook.

"Россия пользуется портами и инфраструктурой европейских стран, в частности стран Балтии, для экспорта собственного зерна. Это недопустимая ситуация, которую до сих пор терпели, аргументируя тем, что на продовольственные товары санкции ЕС не распространяются", – написал Синкявичюс.

По его словам, страны Балтии принимают меры для прекращения такого транзита. Вопрос неоднократно обсуждался с премьер-министром Латвии.

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"Необходимы решения и на уровне ЕС. Литва будет предлагать не только запретить такой транзит, но и включить в санкционный список отдельных российских олигархов аграрного сектора, поддерживающих войну", – добавил премьер Литвы.

Синкявичюс поручил подведомственным ведомствам усилить контроль за происхождением зерна, чтобы через Литву не перевозили похищенное в Украине зерно или зерно, смешанное с другой продукцией.

В настоящее время правоохранительные органы анализируют связи компаний, занимающихся экспортом зерна, проверяют, не нарушают ли они другие действующие санкции и не сотрудничают ли с олигархами, открыто поддерживающими и финансирующими войну против Украины. В то же время инфраструктурные компании пересматривают услуги, предоставляемые таким компаниям, и оценивают, не представляет ли такое сотрудничество угрозу национальной безопасности Литвы.

"Мы не позволим российской военной машине получать прибыль, используя нашу инфраструктуру в качестве ворот на мировые рынки", – подытожил Синкявичюс.

Как Россия экспортирует зерно – последние новости

Несмотря на блокировку российских портов, Москве удалось найти альтернативный путь для экспорта зерна – через Литву, которая с начала полномасштабного вторжения последовательно поддерживает Украину.

По словам бывшего министра обороны страны Лауринаса Кащюнаса, значительную часть российского зерна, экспортируемого через Литву, перевозит компания Dognus. Она зарегистрирована в Клайпеде – литовском портовом городе на побережье Балтийского моря. Компания была основана в сентябре 2012 года, впоследствии её акции перешли в собственность российского агробизнесмена Александра Долгова.

Известно, что Долгов вместе со своим братом является одним из основателей крупнейшего агрохолдинга Калининградской области РФ – "Долгов Групп". В 2022 году братья публично поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что взаимные атаки России и Украины на портовую инфраструктуру и суда уже сказались на экспортных поставках. Аналитики предупреждают, что затяжные перебои могут привести к новому зерновому кризису в мире.

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