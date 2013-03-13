Украинцы Оренбуржья возмущены презрительным сюжетом о Тарасе Шевченко

Украинцы Оренбуржья обвинили в ксенофобии и разжигании межнациональной розни авторов видеосюжета «Открылся Шевченковский март» в программе «Вести. События недели» на государственном канале «Оренбург», где поэта сравнили с Гитлером.

Об этом говорится в письме Оренбургской областной общественной украинской культурно-просветительской организации им. Т.Г.Шевченко губернатору Оренбургской области Юрию Бергу, текстом которого располагает УНИАН.

«По единодушному мнению украинской общественности Оренбургской области и членов её национально-культурных организаций, этот видеоролик был выдержан в ксенофобском ключе, очернял жизнь и творчество основоположника национальной литературы и письменного языка Тараса Григорьевича Шевченко, разжигал антиукраинские настроения», говорится в письме.

Подчеркивается, что на основе тенденциозно подобранных фактов, вырванных из контекста интервью и прямой лжи авторы создали впечатление о русофобском характере творчества Т.Шевченко, «благоприятных» условиях его 10-летней ссылки в Оренбургском крае, который он якобы неблагодарно проигнорировал в своих произведениях.

«Всё это должно было подвести зрителя к озвученному выводу о ненужности проведения в Оренбургской области Фестиваля украинской культуры «Шевченковский март», организуемого уже в 37-й раз», считают местные украинцы.

В организации отмечают, что Т.Шевченко в своих острых, полемических стихах выступал не против братского русского народа, а обличал насилие и произвол самодержавной монархии по отношению к своим соотечественникам.

«Примечательно, что две трети его творчества написаны на русском языке, причём не только вся проза, но даже личный дневник, в котором он излагал свои сокровенные мысли…», говорится в письме.

Местная община напоминает, что оренбургским страницам в творчестве Т.Шевченко посвящены сотни научных работ, «поэтому их отрицание демонстрирует поразительное невежество авторов репортажа».

«С учётом сказанного, мы считаем, что подобный репортаж оскорбляет чувства тысячи украинцев в Оренбургской области и миллионов в России, направлен на нарушение межнационального согласия в регионе и подрыв добрососедских международных отношений России и Украины», говорится в заявлении.

Кроме того, этот сюжет идёт в разрез с указом Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики» и с внешнеполитической линией главы государства, «направленной на укрепление интеграции постсоветского пространства, в том числе на привлечение Украины в состав Таможенного союза».

В общине также напомнили, что 200-летие со дня рождения Т.Г.Шевченко в 2014 году будет отмечаться совместно Украиной и Россией.

Отмечается также, что при этом на проведение «Шевченковского марта» из областного бюджета не выделено ни одного рубля, «так что инициатива запрета мероприятия, организованного на средства украинской общественности, выглядит довольно странно».

«В этой связи просим Вас дать публичную оценку этому сюжету и его авторам, а также убрать соответствующий видеоролик с сайта ГТРК «Оренбург» как нарушающий традиционные для региона межнациональный мир и согласие. Мы оставляем за собой право направить его в Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации и в органы прокуратуры для общественной и правовой экспертизы», говорится в обращении украинцев Оренбуржья.

Как известно, 10 марта российский телеканал «Оренбург» показал сюжет, в котором сравнил украинского поэта Т.Шевченко с Гитлером.