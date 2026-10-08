Подержанные авто из-за границы: назван главный бестселлер среди свежепригнанных легковушек

Средний возраст подержанных авто составил 8,7 года.

В сентябре украинский автопарк пополнился 21,5 тысячами подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Этот показатель оказался на 8% ниже, чем в прошлом году, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте составили бензиновые автомобили – 52%. Для сравнения: в сентябре 2025 года их доля составляла 45%. Далее следуют электромобили, доля которых в сентябре составила 18% против 29% год назад.

Дизельные автомобили заняли 16% рынка (в сентябре 2025 года их доля составляла 18%). Еще 11% пришлось на гибриды – год назад их доля составляла всего 5%. Автомобили с ГБО сохранили прошлогодний показатель на уровне 3%.

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Наибольшим спросом у украинцев пользуется легендарный Volkswagen Golf, который за долгие десятилетия стал настоящим "народным" автомобилем – благодаря своей надёжности, универсальности и доступности. Второе и третье места также заняли представители немецкого автопрома – кроссоверы Volkswagen Tiguan и Audi Q5.

ТОП-10 самых популярных моделей:

Volkswagen Golf – 954 шт.; Volkswagen Tiguan – 807 шт.; Audi Q5 – 658 шт.; Skoda Octavia – 655 шт.; Nissan Rogue – 626 шт.; Renault Megane – 559 шт.; Tesla Model Y – 512 шт.; Nissan Leaf – 484 шт.; Tesla Model 3 – 468 шт.; Volkswagen Passat – 409 шт.

Средний возраст подержанных автомобилей, прошедших украинскую регистрацию в сентябре, составил 8,7 года.

Авторынок Украины – последние новости

В сентябре автомобили с традиционными двигателями обеспечили 59,5% продаж новых легковых автомобилей. Для сравнения: в сентябре прошлого года их доля на рынке составляла 46,5%. Наибольшей популярностью по-прежнему пользовались автомобили с бензиновыми двигателями, на долю которых пришлось 39,3% продаж. Среди бензиновых автомобилей наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson.

Кроме того, за первые восемь месяцев года украинский автопарк пополнился 154,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшим спросом среди них пользовались кроссоверы.

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