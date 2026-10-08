Британия вводит новые санкции против РФ: под ударом финансы и нефть

Ограничительные меры затронут российский теневой флот, нефтяные компании, криптовалюты и т. д.

Великобритания намерена поддерживать борьбу украинского народа за свободу и демократию столько, сколько это будет необходимо. Сегодня против военной машины российского диктатора Владимира Путина вводятся новые санкции, чтобы сократить его источники финансирования войны против Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь по иностранным делам, по делам Содружества Наций и развития Великобритании Эд Милибэнд заявил во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения с журналистами в Прилуках на месте ракетного удара российских захватчиков по многоэтажному дому.

Милибенд подчеркнул, что прибыл в Прилуки не только для того, чтобы выразить украинцам слова поддержки, но и чтобы подтвердить эту поддержку действиями.

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"Поэтому сегодня мы объявляем о введении дополнительных санкций против России, против военной машины Путина, против теневого флота, против нефтяных компаний, против криптовалют, против финансирования войны и т. д. Мы прибыли, чтобы объявить об усилении энергетической поддержки", – отметил Милибэнд.

Он заверил, что Великобритания от имени британского народа стоит на стороне Украины.

Убийство мирных жителей в Прилуках – это военное преступление

По его мнению, нет более яркого свидетельства злых намерений и порочной стратегии Путина в войне против Украины, чем это место ужасного преступления в Прилуках, где погибли 22 мирных жителя, в том числе пятеро детей и младенцев.

"И мы знаем, что об этом говорит международное право. Когда вы делаете мирных жителей мишенью – это военное преступление. И это доказательство я вижу здесь. Путин однажды сказал, что он собирается победить на поле боя. Он пытается одержать победу путем терроризирования гражданского населения. Я не верю, что ему это удастся. Я не верю, что он победит", – подчеркнул Милибэнд.

Он отмечает мужество украинского народа и от имени правительства Великобритании заверяет, что Соединённое Королевство будет на стороне Украины столько, сколько потребуется, чтобы Украина выстояла в этой войне.

Обновлено в 15:55. Как сообщается на сайте правительства Великобритании, санкции вводятся в отношении 38 физических и юридических лиц.

Теневой флот

В частности, ограничительные меры касаются ещё 12 нефтяных танкеров, действующих в составе российского "теневого флота". Теперь в целом санкции введены против более 600 судов.

Эти танкеры являются частью российской сети незаконной торговли нефтью. Зачастую такие суда имеют срок эксплуатации более 20 лет и вовлечены в мошеннические практики по обходу предыдущих санкций, а также могут плавать под фиктивными флагами.

Криптовалютные биржи и платежные платформы

Кроме того, санкции применяются в отношении трех криптовалютных бирж и двух платежных платформ, в том числе трех, связанных с Кыргызстаном, и еще одного физического лица.

"Мы подозреваем, что эти организации используются Россией для обхода финансовых санкций, две из которых обрабатывали и содействовали транзакциям с сетью A7", – говорится в сообщении.

В частности, поддерживаемая Кремлем сеть А7 используется для обхода международных санкций против финансового сектора РФ. В прошлом году утверждалось, что через эту сеть было перемещено более 90 миллиардов долларов – что равносильно примерно половине годовых военных расходов России.

"Отключение этих платформ затрудняет доступ и перевод средств тем, кто находится под санкциями", – говорится в сообщении.

Поставщики компонентов для российской баллистики и дронов

Новые санкции также вводятся против 17 организаций и лиц, причастных к поставкам товаров, которые, по мнению Великобритании, США и Евросоюза, имеют важное значение для продолжения военных действий России.

Таким образом, это касается российских импортеров станков, электроники и материалов, критически важных для производства российских баллистических ракет и дронов.

Соответствующие товары перемещаются по всему миру. Физические и юридические лица прикрывают незаконную торговлю с Россией через третьи страны.

Британская помощь Украине

Как сообщал УНИАН, Великобритания является одной из ведущих стран, оказывающих разностороннюю помощь Украине и постоянно усиливающих давление на Москву с целью заставить её прекратить войну.

Недавно премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за ужесточение санкций против "теневого флота" Российской Федерации. Тогда глава британского правительства подчеркнул, что "необходимо остановить запуски ракет Россией с помощью санкций, которые перерезают их военные цепочки поставок".

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