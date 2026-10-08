В PS Store проходит акция со скидками до 95%, в том числе на украинские игры

В цифровом магазине PS Store началась масштабная распродажа "Выбор игрока". В рамках акции скидки получили свыше 5000 разнообразных игр и дополнений к ним – участвуют как новинки 2026 года, так и старые тайтлы.

Скидки продлятся две недели, до 22 октября, а некоторые позиции подешевели до 95%. По акции доступны, в том числе, украинские проекты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Metro Exodus и The Sinking City.

Скидки в PS Store: 

  • 007 First Light – 1609 грн (скидка 30%)
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – 1399 грн (скидка 30%)

  • SAROS – 1649 грн (скидка 20%)

  • NBA 2K27 – 2344 грн (скидка 33%)
  • Resident Evil Requiem: издание Deluxe – 1487 грн (скидка 38%)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1259 грн (скидка 30%)
  • Mafia: The Old Country – 1199 грн (скидка 40%)

  • Clair Obscur: Expedition 33 – 1199 грн (скидка 20%)

  • Borderlands 4 – 1499 грн (скидка 50%)

  • Arc Raiders – 695 грн (скидка 50%)

  • Marathon – 689 грн (скидка 40%)

  • Battlefield 6 – 959 грн (скидка 60%)

  • Forza Horizon 5: издание Deluxe – 639 грн (скидка 60%)

  • Split Fiction – 1039 грн (скидка 35%)
  • Red Dead Redemption 2 – 649 грн (скидка 75%)
  • Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – 593 грн (скидка 67%)
  • Mafia: Trilogy – 359 грн (скидка 80%)
  • The Sinking City: Necronomicon Edition – 199 грн (скидка 90%)
  • Metro Exodus – 94 грн (скидка 90%)

Видео дня

Напомним, ранее в этом году Sony объявила о прекращении производства физических дисков с играми. Начиная с января 2028 года, новые игровые релизы будут выходить только в цифре и в виде кодов загрузки.

УНИАН рассказывал, что сегодня подержанные PlayStation 5 Pro стоят дороже новых консолей – все из-за нового метода взлома.

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