В PS Store проходит акция со скидками до 95%, в том числе на украинские игры

По акции доступны, в том числе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Metro Exodus и The Sinking City.

В цифровом магазине PS Store началась масштабная распродажа "Выбор игрока". В рамках акции скидки получили свыше 5000 разнообразных игр и дополнений к ним – участвуют как новинки 2026 года, так и старые тайтлы.

Скидки продлятся две недели, до 22 октября, а некоторые позиции подешевели до 95%. По акции доступны, в том числе, украинские проекты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Metro Exodus и The Sinking City.

Скидки в PS Store:

007 First Light – 1609 грн (скидка 30%)

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – 1399 грн (скидка 30%)

SAROS – 1649 грн (скидка 20%)

NBA 2K27 – 2344 грн (скидка 33%)

Resident Evil Requiem: издание Deluxe – 1487 грн (скидка 38%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1259 грн (скидка 30%)

Mafia: The Old Country – 1199 грн (скидка 40%)

Clair Obscur: Expedition 33 – 1199 грн (скидка 20%)

Borderlands 4 – 1499 грн (скидка 50%)

Arc Raiders – 695 грн (скидка 50%)

Marathon – 689 грн (скидка 40%)

Battlefield 6 – 959 грн (скидка 60%)

Forza Horizon 5: издание Deluxe – 639 грн (скидка 60%)

Split Fiction – 1039 грн (скидка 35%)

Red Dead Redemption 2 – 649 грн (скидка 75%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – 593 грн (скидка 67%)

Mafia: Trilogy – 359 грн (скидка 80%)

The Sinking City: Necronomicon Edition – 199 грн (скидка 90%)

Metro Exodus – 94 грн (скидка 90%)

Видео дня

Напомним, ранее в этом году Sony объявила о прекращении производства физических дисков с играми. Начиная с января 2028 года, новые игровые релизы будут выходить только в цифре и в виде кодов загрузки.

УНИАН рассказывал, что сегодня подержанные PlayStation 5 Pro стоят дороже новых консолей – все из-за нового метода взлома.

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