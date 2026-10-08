Столицу Страны Басков признали самым выгодным для отдыха городом в 2027 году

Испанский город Бильбао признали самым выгодным для путешествия в 2027 году городом мира.
Согласно свежему Travel Trends 2027 report от Skyscanner, за год цены на отдых в этом городе опустились на 66%.
В том числе на 63% по сравнению с прошлым годом снизились цены на отели в Бильбао.
Эксперты отмечают, что столица Страны Басков, как принято называть Бильбао, предлагает туристам уникальную культуру по приятным ценам и без толп туристов.
10 самых выгодных туристических направлений для отпуска 2027
- Бильбао, Испания (-66%).
- Вроцлав, Польща (-47%).
- Бордо, Франция (-34%).
- Цюрих, Швейцария (-33%).
- Анкона, Италия (-31%).
- Родос, Греция (-22%).
- Пула, Хорватия (-20%).
- Каркасон, Франция (-20%).
- Фез, Марокко (-19%).
- Краби, Таиланд (-15%).
Другие идеи для путешествий в 2027 году
Как сообщал УНИАН.Туризм, также Skyscanner назвал 10 самых трендовых туристических направлений на 2027 год. Возглавила рейтинг столица Кыргызстана – Бишкек.
Свой рейтинг лучших идей для путешествий в следующем году представили и эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet.
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