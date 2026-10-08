Россия хочет уничтожить энергосистему Украины: СМИ обнародовали подробный план Москвы

В списке объектов, обозначенных в качестве целей для поражения, фигурируют и атомные электростанции.

Российская Федерация разработала план уничтожения украинской энергетики. Документ содержит анализ энергетических мощностей Украины, а также расчеты количества ракет, дронов и бомб, необходимых для нанесения удара, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники.

Перехваченный Силами обороны план носит название "Аналитическая справка "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины"". Он датирован августом 2026 года. В документе определены четыре приоритетные цели для ударов: электрогенерация и электроснабжение, водоснабжение, канализация и теплоснабжение.

Прежде всего речь идет о выводе из строя узлов вблизи западной границы Украины, через которые осуществляется импорт электроэнергии из Европы. Речь идет о трансграничных линиях электропередачи, приграничных высоковольтных подстанциях и интерконнекторах.

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Среди приоритетов указаны десять крупных гидроэлектростанций, расположенных преимущественно на Днепре и Днестре, а также вывод из строя трех атомных электростанций – Южноукраинской, Ривненской и Хмельницкой.

Всего в документе определено 60 ключевых целей. Помимо упомянутых ГЭС, АЭС и интерконнекторов, в перечень вошли ТЭС, ТЭЦ, подстанции, котельные, очистные сооружения, насосные станции и другие государственные и коммунальные объекты, от которых зависит обеспечение населения электроэнергией, водой, канализацией и теплом.

В документе отмечается, что для осуществления таких атак России понадобится базовый набор вооружения: до 770 БПЛА типа "Молния" и "Герань", а также ракет-дронов "Дань-Т/Бандероль". Кроме того, речь идет о 170 авиабомбах ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) и 75 баллистических ракетах "Кинжал" и "Искандер-М".

Напротив каждого объекта в документе приведён подробный расчёт с указанием количества и типа вооружения, необходимого для его вывода из строя:

АЭС – две ракеты "Искандер" (всего для вывода из строя оборудования трёх АЭС требуется шесть ракет);

ГЭС – 25 "Молний", "Гераней", "Дань-Т/Бандеролей" или три "Кинжала".

ТЭЦ – 25 ФАБ-500 или 5 ракет "Искандер-М";

подстанция, интерконнектор – 15 "Молний", "Гераней", "Дань-Т/Бандеролей" или три "Кинжала";

объект ЖКХ – 25 ФАБ или пять "Искандеров";

котельная – 20 "Гераней", "Дань-Т/Бандеролей".

Главные цели россиян – Киев, Харьков и Одесса. В перечень приоритетных городов также включены Днепр, Запорожье, Николаев, Херсон, Полтава, Чернигов, Кривой Рог, Черкассы, Кропивницкий, Львов, Винница и Ивано-Франковск.

Авторы документа отмечают, что слабым местом энергосистемы столицы являются пять подстанций "Киевского кольца", которые обеспечивают электроснабжение различных районов города. Предполагается, что поражение 12 ключевых подстанций в трёх основных городах-целях может привести к прекращению до 90% электроснабжения. Для этого планируется задействовать 40–50 беспилотников "Молния" и 130–140 аппаратов "Герань-4" или "Дань-Т/Бандероль".

По словам специалистов, делать далеко идущие выводы не стоит – российский документ не является окончательным планом боевых действий. Скорее, он представляет собой расчет.

Россия атакует украинскую энергетику – главные новости

Еще в сентябре Россия начала кампанию ударов по украинской энергетике в преддверии отопительного сезона – раньше, чем в предыдущие годы. Аналитики Института изучения войны считают, что таким образом РФ стремится нанести украинской энергосистеме как можно больший ущерб, пока Украина не успела разработать более эффективные средства противодействия.

В свою очередь украинская разведка перехватила российский план, который предусматривает этой зимой массированные удары тысячами дронов и ракет по энергосистеме Украины. Целью таких атак, согласно документу, является уничтожение до 15 ГВт генерирующих мощностей и лишение крупных городов электро-, тепло- и водоснабжения.

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