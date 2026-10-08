'Вынужденный шаг': в Минэнерго объяснили, почему внезапно ухудшилась ситуация со светом

Из-за обстрелов энергосистема не может передавать электроэнергию через поврежденные сети.

Аварийные отключения света в Киеве и части Киевской области введены из-за падения напряжения в высоковольтной сети в результате повреждения оборудования российскими обстрелами. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Предварительно обнародованные графики почасовых отключений в регионе пока не действуют. Возвращение к прогнозируемому графику отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", – сказал он.

Что касается стабилизационных графиков, Некрасов пояснил, что из-за российских обстрелов энергосистема не имеет возможности передавать электроэнергию через поврежденные сети. В связи с этим возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей.

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"Сегодня они будут действовать в некоторых регионах страны в течение дня в объеме до трех очередей. Это вынужденная мера, которая помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий", – отметил первый заместитель министра.

При этом в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения. По словам Некрасова, бригады работают над восстановлением там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Отключения света в Украине – последние новости

8 октября в ряде областей Украины и в Киеве введены экстренные отключения света. Также в связи со сложной ситуацией в энергосистеме "Киевводоканал" предупредил жителей Святошинского, Соломенского, Шевченковского и Голосеевского районов о снижении давления в водопроводной сети или даже о временном прекращении водоснабжения.

Накануне в "Укрэнерго" сообщили, что 8 октября в части регионов Украины вводятся ограничения на потребление электроэнергии в течение суток. Графики отключения света для населения будут действовать от 0,5 до 1,5 очереди.

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