Спешите бронировать: названы самые трендовые туристические направления на 2027 год

Поисковая система Skyscanner составила список из 10 самых трендовых туристических направлений для путешествий в 2027 году.
Согласно свежему Travel Trends 2027 report от компании, самым быстро набирающим популярность местом, который туристы рассматривают для отдыха в следующем году, на данный момент является столица Кыргызстана – город Бишкек.
По данным экспертов Skyscanner, интерес к Бишкеку за год вырос аж на 501%.
"Бишкек, показанный в программе BBC Race Across the World, стремительно превращается в столицу приключенческого туризма Центральной Азии, открывая путь к величественным горным пейзажам, захватывающим туристическим маршрутам и самобытной культуре кочевников, сохранившейся в первозданном виде", – отмечают авторы рейтинга.
10 самых трендовых туристических направлений в 2026 году
- Бишкек, Кыргызстан (+501%).
- Хургада, Египет (+186%).
- Мальме, Швеция (+103%).
- Трапани, Италия (+95%).
- Самос, Греция (+75%).
- Чунцин, Китай (+70%).
- Дананг, Вьетнам (+68%).
- Сал, Кабо-Верде (+67%).
- Киттиля, Финляндия (+65%).
- Гватемала, Гватемала (+63%).
Другие идеи для путешествий
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты издания The Times назвали лучшие направления для отпуска по всему миру, где тепло круглый год.
Также туристам назвали лучшие места в Европе для путешествия зимой 2026-2027 годов.
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