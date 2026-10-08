Спешите бронировать: названы самые трендовые туристические направления на 2027 год

Поисковая система Skyscanner составила список из 10 самых трендовых туристических направлений для путешествий в 2027 году.

Согласно свежему Travel Trends 2027 report от компании, самым быстро набирающим популярность местом, который туристы рассматривают для отдыха в следующем году, на данный момент является столица Кыргызстана – город Бишкек.

По данным экспертов Skyscanner, интерес к Бишкеку за год вырос аж на 501%.

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"Бишкек, показанный в программе BBC Race Across the World, стремительно превращается в столицу приключенческого туризма Центральной Азии, открывая путь к величественным горным пейзажам, захватывающим туристическим маршрутам и самобытной культуре кочевников, сохранившейся в первозданном виде", – отмечают авторы рейтинга.

10 самых трендовых туристических направлений в 2026 году

  1. Бишкек, Кыргызстан (+501%).
  2. Хургада, Египет (+186%).
  3. Мальме, Швеция (+103%).
  4. Трапани, Италия (+95%).
  5. Самос, Греция (+75%).
  6. Чунцин, Китай (+70%).
  7. Дананг, Вьетнам (+68%).
  8. Сал, Кабо-Верде (+67%).
  9. Киттиля, Финляндия (+65%).
  10. Гватемала, Гватемала (+63%).

Другие идеи для путешествий

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты издания The Times назвали лучшие направления для отпуска по всему миру, где тепло круглый год.

Также туристам назвали лучшие места в Европе для путешествия зимой 2026-2027 годов.

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