Депутат: недопустимо проводить богослужения в Софийском соборе

Проведение богослужений внутри Собора Святой Софии вредит старинным фрескам и мозаике, отмечает депутат Киевсовета, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, по его словам, «тысячелетняя София Киевская – уникальный храм. В нашем климате таких фресок и мозаик XI ст. нет больше нигде в мире. Сейчас мы все вместе несем ответственность, чтобы все то достояние, которое передали нам сотни поколений, мы сберегли для наших потомков. Время, климат и техногенные вызовы, которые умножаются на халатность власти, – главная проблема уникальной святыни. Очень хотел бы бывать на богослужениях в этом храме, но осознаю, что это сегодня недопустимо».

По мнению депутата, для сохранения исторического памятника следует запретить проведение религиозных служб внутри храма. Альтернативой могло бы стать проведение богослужений во дворе собора.

Напомним, национальный заповедник «София Киевская» распоряжением Кабмина от 9 июня 2011 № 552-р передан в сферу управления Министерства культуры. О своем желании проводить службы в Софии Киевской заявляли все православные конфессии Украины.