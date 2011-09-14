Без вести пропала судья Киевского апелляционного суда

В столице без вести исчезла 33-летняя судья Киевского административного апелляционного суда Оксана ДУРИЦКАЯ.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

В столичной милиции этот факт подтвердили, отметив, что с соответствующим заявлением сегодня в Оболонское райуправление милиции обратилась мать судьи с сообщением, что ее дочь уже неделю не выходит на телефонную связь.

Принимаются меры для установления местонахождения исчезнувшей судьи.