Без вести пропала судья Киевского апелляционного суда
19:11, 14 сентября 2011Общество
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Мать обратилась с заявлением в милицию
В столице без вести исчезла 33-летняя судья Киевского административного апелляционного суда Оксана ДУРИЦКАЯ.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
В столичной милиции этот факт подтвердили, отметив, что с соответствующим заявлением сегодня в Оболонское райуправление милиции обратилась мать судьи с сообщением, что ее дочь уже неделю не выходит на телефонную связь.
Принимаются меры для установления местонахождения исчезнувшей судьи.
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