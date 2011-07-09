В Киеве прямо на проезжей части под землю провалилась фура с прицепом

В Киеве на улице Елены Телиги в районе Кирилловской церкви после сильного ливня по участку дороги в сторону метро «Дорогожичи» прямо на проезжей части провалился асфальт, сообщает газета «Сегодня».

Диаметр ямы составляет около 6 метров, глубина - несколько метров. При этом в яму провалилась фура с полуприцепом.

Из-за ЧП по улице Е.Телиги, а также по улице Фрунзе образовались огромные пробки в обе стороны.

Кроме того, после сильного ливня затопило проезжую часть на проспекте Комарова и улице Борщаговской неподалеку от перекрестка с бульваром Лепсе.

Глубина воды на затопленном участке дороги - больше метра. Автомобили и общественный транспорт не могут проехать. Из-за этого по улицам Комарова и Борщаговской, на бульваре Лепсе, а также на прилегающих к ним улицах образовались огромные пробки.

По улице Борщаговской также прекращено движение трамваев.