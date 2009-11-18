Эпидемическая комиссия сняла запрет на культурные и спортивные мероприятия

В Запорожской области с сегодняшнего дня решением чрезвычайной противоэпидемической комиссии, сформированной облгосадминистрацией, снят запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, соответствующее решение принято в связи со значительным снижением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона и в частности - в Запорожье.

"Анализ эпидемической ситуации свидетельствует, что если на 45-й неделе года (2-8 ноября) в Запорожье имело место превышение порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ (120,4 заболевших на 10 тыс. населения при пороговом уровне - 101,9), то уже на 46-й неделе ситуация стабилизировалась и показатель заболеваемости в контрольном городе - Запорожье - снизился до 60,9 заболевших на 10 тысяч населения", - пояснили в пресс-службе, отметив, что "аналогичные тенденции зафиксированы практически в каждом районе области".

В то же время, сообщает пресс-служба, областная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия обязала организаторов культурных и спортивных мероприятий согласовывать их проведение с территориальными учреждениями государственного санитарного надзора в каждом конкретном случае.