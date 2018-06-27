Ювелир Лобортас: бриллиантовые запонки – не предмет роскоши

Имя директора ювелирного Дома “Лобортас и Карпова” Игоря Лобортаса активно звучало в прессе во время “жемчужного” скандала между Тимошенко и Кушнаревым в 2006 г. Именно к нему обратились за экспертизой изделия и Лобортас подтвердил, что ожерелье является бижутерией. Недавно Дом “Лобортас и Карпова” представил свои ювелирные произведения искусства в одном из крупнейших художественных музеев мира Метрополитен-музее в Нью-Йорке. В интервью УНИАН Игорь Лобортас рассказал о своем визите в Америку, дресс-коде на ношение украшений и моде на ювелирные изделия.

Игорь, Вы только что вернулись из США, расскажите, как Америка восприняла украинское ювелирное искусство, какой прием Вам был оказан?

Нас приняли на высшем уровне, поселили как почетных гостей Нью-Йорка. Для нас это была проверка, ведь Америка - интернациональная страна и с точки зрения искусства было интересно наблюдать, как представители разных национальностей, люди совершенно разных взглядов и культур будут реагировать на наше искусство. Мы больше всего боимся, чтобы наше искусство не воспринималось как какая-то шароварщина и мерилом является как раз интернациональное восприятие, и оно было совершено бесподобным. Больше всего американцам понравились эмали. Скульптура требует более глубокого подхода, более длительного, а эмали пошли с лету. На выставке была представлена коллекция колец с ювелирными эмалями с орнаментом украинской вышиванки. Мы счастливы, что наша украинская вышиванка моментально прижилась в США, несмотря на большое содержание фольклора и сугубо национальных черт.

Как вам удалось выйти на американский рынок и насколько легко украинскому ювелиру туда пробиться?

Мы не просто вышли на рынок. Очень активно в этом принял участие постоянный представитель Украины в ООН, наш посол в ООН Юрий Сергеев и его супруга Наталья и еще 2 человека: наш искусствовед, член ассоциации критиков при ЮНЕСКО Зоя Чегусова и Президент Русско-американского фонда Марина Ковалев. Не будь этих людей, пробиваться нам было бы гораздо сложнее. В то же время, благоприятствовала и открытость Америки, которая, по всей видимости, ждет подобных событий. Туда только стоит уронить зерно и оно тут же начинает расти.

Как Вы считаете, отношение к ювелирным изделиям у американцев и украинцев отличаются и насколько у нас сформирована культура ношения ювелирных изделий по сравнению с Западом?

Отличается радикально. Мы с утра наблюдали в старинном Гремерси парке Нью-Йорка как в великолепных одеждах прогуливается бабушка, вся в украшениях, причем изысканно подобранных. Такое впечатление, что она готовится идти получать “Оскар”. Может выйти прогуляться молодая дама с собачкой с огромными украшениями, тоже со вкусом подобранными. Я сделал фотографию, когда негр-таксист почесывает затылок с огромным красивым перстнем с изумрудом на пальце. И это не редкость, это норма в Нью-Йорке. Там ювелирные изделия носят сплошь и рядом. А представьте себе у нас таксиста с огромным перстнем. Причем в Америке подавляющая масса людей носит большие украшения. А у нас прямая противоположность - все наоборот носят какие-то маленькие изделия. А ведь украшение – это то, что должно украшать человека, и его должно быть хорошо видно и с 10 и даже 20 м. Тогда это действительно украшение.

Кто из представителей украинской политической элиты может похвастаться Вашими изделиями?

Сегодня политическая элита очень сильно изменилась. Эпоха Леонида Даниловича была более благодатной для искусства, чем нынешняя. Могу сказать, что наши изделия есть у всех украинских президентов, а также у Назарбаева (президент Казахстана – авт.), Ниязова (первый президент Туркмении- авт.)

А какие изделия хранятся у украинских президентов?

Леониду Даниловичу подарили работу на религиозную тему в виде иконы. Она называется: “Церковь святой Параскевы Пятницы”. Такую же церковь он открыл в своем родном селе. Великолепная работа.

Это он сам покупал?

Нет, это ему сделал подарок его близкий друг.

Чудесная работа на гоголевскую тему есть у Виктора Андреевича. Некоторые небольшие работы, правда, не такие яркие, есть у Леонида Макаровича. Все эти вещи носят украинскую цену. Это совершенно несоизмеримо с тем, сколько нужно заплатить за предмет искусства в любой цивилизованной стране мира.

А у кого из украинской бизнес-элиты есть Ваши украшения?

Если говорить о бизнес-элите, я бы отметил Вадима Рабиновича с супругой Ириной. У них очень трепетное отношение к ювелирным изделиям. Настолько приятно, что эти состоятельные люди, которые могут многое себе позволить, относятся к ювелирным изделиями как к искусству, в них нет снобизма.

Одну из своих работ Вы презентовали российскому певцу Андрею Макаревичу. Каким образом он удостоился такого дорогого подарка?

Мы с супругой поклонники творчества Андрея Макаревича. Поэтому решили подарить ему свою работу под названием “Философский камень о постижении смысла бытия”. Это человек, весь потертый, с рваной аурой над головой, а под ногой у него лежит проявляющийся кристалл аметиста. Когда человек приходит к постижению кристалла мудрости, он уже проходит нелегкий жизненный путь, он в какой-то мере тертый жизнью. И этот человек тает как свеча, олицетворяя собой, что истинное обретение сути бытия – потеря человеческой формы и обретение вселенской.

В кулуарах Верховной Рады периодически находят бриллиантовые запонки. Насколько допустимо членам парламента и правительства носить на роботу столь дорогие украшения?

Бриллиантовые запонки - это не есть предмет роскоши. Если вы попадете в лондонское метро, вы можете увидеть чернокожего в 3-каратных или 5-каратных серьгах. Крупный бриллиант – это не мерило богатства и ценности. Я считаю, вполне нормально носить бриллиантовые запонки. Наиболее правильно, если бы у политиков были эмалевые вышиванки. Пусть даже с какой-то мелкой всыпкой. Если говорить о мужчинах-политиках, то кто-то может носить перстень, кто-то галстучный зажим. У женщин это украшения, которые являются с одной стороны - национальным символом, достоянием страны, а с другой стороны - эстетской вещью, и ни в коем случае не предметом роскоши.

А существует ли дресс-код на ношение ювелирных изделий и соблюдают ли его украинские политики?

Он существует. Взять хотя бы Мадлен Олбрайт – законодательницу этикета, я уже не говорю об английской королеве. У женщин – это обязательно ношение каких-то брошей. Не обязательно, чтобы они были пышными, с брильянтами, но каждое такое украшение – предмет произведения искусства и каждое что-то собой символизирует. Украшение нужно надевать для того, чтобы достичь какого-то результата. Это не может быть бижутерия.

Кстати, о бижутерии. Сейчас в Киеве на каждом шагу можно увидеть женщин с бриллиантами в ушах и с унизанной бижутерией шеей. Как вы оцениваете такое сочетание?

Это парадокс. Тогда нужно выходить в красном вечернем платье “от Диор” и в кирзовых сапогах. Это приблизительно то же самое. Реально, это нонсенс, который у нас происходит. Иногда мне приходится бывать на каких-то серьезных мероприятиях, например, “Человек года” и т.д., где собирается наш бомонд. Мне просто режет глаз, что собираются люди и все в бижутерии, абсолютно все, причем люди, которые представляют лицо страны. Это выглядит более, чем странно.

Существует ли мода на ювелирные изделия. И какие драгоценные камни и металлы сейчас в моде?

Мода в ювелирной среде такая же, как и в одежде. Раньше все ходили в одинаковых “бананах”. Сейчас все перемешалось. Аналогичная тенденция происходит и в ювелирной сфере. Тот же “Де Бирс”, который раньше диктовал белое золото, белые бриллианты в белом золоте или платине, на самом деле отстаивал интересы крупной корпорации, торгующей бриллиантами. “Де Бирс” сам навязал эту моду. Он спонсировал массу журналов, издательств, и люди решили, что это модно. На самом деле это схема. Им нужно было продавать свои бриллианты не каратами, а тоннами. На сегодня “Де Бирс” перенасытил рынок белыми бриллиантами и они подошли к новым технологиям окрашивания бриллиантов в любой цвет: желтый, красный, зеленый, синий – какой хотите. Теперь тот же “Де Бирс” занимается прямо противоположным заданием – навязывает цветное золото и цветные камни. Мода как таковая продиктована обычным прагматичным меркантильными вещами - продать как можно больше своего продукта.

На сегодня мир перемешался в цвете и модной становится архитектурная форма.

А каким камням и металлам отдаете предпочтение Вы?

Для нас все материалы - это как краски у художника. Мы не в черно-белой графике работаем, а полной палитре цвета. Кроме драгоценных материалов: золота, бриллиантов, серебра, активно используется дерево, украинский янтарь, причем янтарю мы уделяем очень много внимания. Это великолепный ювелирный материал. Украинский янтарь можно подавать не в виде подделок, как это делает “Укрбурштин”, Польша или Прибалтика, а можно его довести до состояния ультраценного материала и он будет соответствовать самым дорогим предметам ювелирного искусства.

Насколько дорогостоящее Ваше искусство, в переделах каких ценовых рамок можно купить ювелирное изделие?

У него есть украинская цена. Поверьте, в Нью-Йорке эта цена будет совсем другая. Конечно, есть дорогие работы, которые создаются годами, они конечно должны стоить даже не десятки, а сотни тысяч. Например, шахматы. Но есть предметы, которые создаются для нации, для людей. Во времена Фаберже продавали маленькие пасхальные яички. Одно стоило 3,50, в то время как рабочая семья получала 15 рублей в месяц. Но рабочие семьи собирали яички. Это было в моде. В основном девочкам каждый год дарили новое яйцо и когда выходили замуж, у нее уже было целое ожерелье, которое она потом получала как приданое. И у нас есть изделия, которые стоят от 1,5 тыс. грн., хотя это для нас не самое выгодное направление, потому что мы не занимаемся тиражом, и вручную делать такие дорогие вещи практически нерентабельно.

А что можно купить за 1,5 тысячи гривен?

Можно купить крестик. Если человек исповедует иудаизм или мусульманство - это может быть ладошка. Может быть красивый эмалевый символ. Этот тот минимум, который могут себе позволить далеко не состоятельные люди.

Что из вашей коллекции Вам дороже всего, с чем бы вы никогда не смогли расстаться?

Карпова (смеется). Ирина Карпова (Ирина Карпова - супруга Игоря Лобортаса- авт.) – это такое сокровище, с которым расстаться никак нельзя.

Когда-то Розенбауму задали вопрос: как он себя сравнивает с Высоцким. А в молодости он по неопытности хвалился, что он “второй Высоцкий”. И вот уже в зрелом возрасте ответил: “Есть в математике такое понятие целая величина, единица. Если Высоцкого принять за единицу, то все брады Советского Союза вместе взятые и я в их числе это 0,000001. Высоцкий – гений”. То же самое Карпова для меня, это гениальный человек, это самая большая ценность, какая у меня есть.

Беседовала Анна Ященко