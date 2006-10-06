Ожерелье Тимошенко (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, сегодня выступая c парламентской трибуны Евгений КУШНАРЕВ заявил, что внесенные законопроекты об отмене льгот народных депутатов, среди авторов которых значится и Ю.Тимошенко, являются «фарисейством, с которым новоявленные защитники народа пытаются вызывать к себе очеедной приступ всенародной любви и сформировать негативное отношение ко всем другим». Е.КУШНАРЕВ, обращаясь к Ю.Тимошенко, сказал: «Уважаемая, Юлия Владимиривна, одной жемчужины из ожерелья на вашей шее достаточно, чтобы среднестатистическая украинская семья жила 5 лет... А вы рассказываете здесь о любви к народу и показываете себя его защитницей, когда вы «вытащили» пол-экономики Украины.

Тогда Ю.Тимошенко сняла ожерелье с шеи и отдала его Е.КУШНАРЕВУ (фото 1).

Народный депутат Украины из фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО (фото 4) заявил, что необходимо провести экспертизу этого ожерелья, чтобы выяснить его стоимость. Ю.Тимошенко согласилась. Потом она все-таки забрала ожерелье и сказала, что покажет его журналистам в кулуарах.

Ю.Тимошенко передала журналистам (фото 2) свое ожерелье.

Похожее ожерелье госпожа Тимошенко уже одевала раньше в ВР (фото 6,8,9) и во Львове (7), где удачно видно гарнитур кольцо-серьги-ожерелье.