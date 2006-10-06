Ювелир: ожерелье Тимошенко стоит 300-400 долларов

Президент ювелирного дома «Лобортас и Карпова» Игорь ЛОБОРТАС считает, что ожерелье лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО является бижутерией, скорее всего, купленной в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЛОБОРТАС заявил журналистам.

Он отметил, что драгоценности должны отличаться клеймами, а на этом изделии их нет.

Детально осмотрев застежку ожерелья, которая представляет собой логотип итальянского дома моды "Dolce&Gabbana", эксперт отметил, что это не золото, а, скорее всего, сталь.

И.ЛОБОРТАС не исключил, что ожерелье Ю.ТИМОШЕНКО сделано из речного жемчуга. По его мнению, одна нитка стоит не более 100-200 долларов.

«Если бы я покупал это ожерелье в Эмиратах, то отдал бы за него 300-400 долларов», - сказал эксперт. Он подчеркнул, что для более точной оценки изделия нужно провести более тщательную экспертизу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в сессионном зале ВР возник спор между депутатами Евгением КУШНАРЕВЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО относительно отмены депутатских льгот.

Выступая с парламентской трибуны, Е.КУШНАРЕВ заявил, что внесенные законопроекты относительно отмены льгот народным депутатам, среди авторов которых есть и Ю.ТИМОШЕНКО, являются «фарисейством, с которым новоявленные защитники народа пытаются вызвать к себе очередной приступ всенародной любви и сформировать негативное отношение ко всем другим».

Е.КУШНАРЕВ, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО, отметил: «Уважаемая, Юлия Владимировна, и одной жемчужины из ожерелья на вашей шее достаточно для того, чтобы среднестатистическая украинская семья жила 5 лет».

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это бижутерия, и она не имеет никакой ценности. Депутат передала свое ожерелье журналистам для проведения экспертизы, после чего они направились в выше указанный ювелирный дом.

Фото Струмковского