Россия отправила на Донбасс первый в этом году "гуманитарный конвой"

Сегодня в Ростовскую область отправится автомобильная колонна с так называемым "гуманитарным грузом" для оккупированных Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отметим, что это первый российский "гуманитарный конвой" в 2016-м году.

В МЧС РФ заявляют, что 49-я автомобильная колонна МЧС России доставит в Донецкую и Луганскую области более 1000 тонн "гуманитарных грузов".

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Под видом гуманитарной помощи Россия осуществляет поставки военных грузов.