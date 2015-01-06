Россия прислала ноту про очередной "гуманитарный конвой" на Донбасс

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"Россия прислала нам ноту о намерениях направить очередной "гумконвой", однако у нас нет детальной информации о том, что будет в этом" гумконвое", - сказал Перебыйнис.

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По его словам, Россия сообщила только дату отправки - 8 января.

Ранее на сайте МЧС России сообщалось, что Россия начинает формирование 12-й колонны с «гуманитарной помощью» для Донецкой и Луганской областей.

МЧС России сообщает, что "гумконвой" будет состоять из более чем 120 автомобилей, которые доставят более 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи. Планируется, что колонна прибудет в Донецк и Луганск 8 января.

Вчера УНИАН сообщал, что Россия отправила в Украину очередной "гумконвой" из 120 грузовиков.

Кроме того сообщалось, что в СНБО Украины заявляли, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются только поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.