Суд в Гааге не выделил аннексию Крыма Россией в отдельное производство - ГПУ

Об этом корреспонденту УНИАН в эксклюзивном комментарии сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько.

"Ситуация с аннексией Крыма не исследуется Международным уголовным судом (МУС) отдельно от других событий, происходящих в Украине", - сказал Касько.

В частности, заместитель генпрокурора сообщил, что "в настоящее время Офисом Прокурора МУС исследуются обстоятельства в рамках заявления Верховной Рады Украины от 4 февраля 2015 года № 145-VIII «О признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан», переданного в Суд 8 сентября 2015 года министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным".

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Как пояснил Касько, вместе с указанным заявлением в Офис Прокурора МУС переданы собранные Генпрокуратурой во исполнение указанного постановления украинского парламента материалы и доказательная база (30 апреля 2015 года они были направлены в адрес Кабинета министров Украины), которые содержат, в частности, сведения о преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершаемых на востоке Украины и в Крыму, в том числе относительно обстоятельств оккупации полуострова.

"Сейчас Офисом Прокурора МУС проводится процедура предварительного изучения ситуации согласно указанному заявлению Верховной Рады Украины и полученным от украинской стороны материалам. Срок этой процедуры не ограничен временными рамками", - подчеркнул Касько.

В то же время он отметил, что "Генеральной прокуратурой Украины в настоящее время осуществляется подготовка дополнительных материалов о совершении преступлений против человечности и военных преступлениях на территории Украины с учетом требований МУС".

Говоря о Римском статуте МУС, Касько напомнил, что документ еще не ратифицирован Украиной, хотя ГПУ последовательно придерживается позиции о целесообразности присоединения Украины к этому международному акту.

"Вместе с тем, государство, которое не является стороной Римского статута, может признать юрисдикцию Суда на основании пункта 3 статьи 12 Статута, путем направления заявления секретарю Суда. На основе информации, изложенной в таком заявлении, Прокурор, в соответствии со статьей 15 Статута, может осуществить изучение обстоятельств ситуации, которая изложена в обращении, в контексте наличия признаков возможных преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда", - отметил Касько.

По его словам, именно этим правом воспользовалась Украина, и "поэтому обстоятельства совершения соответствующих преступлений на ее территории в настоящее время исследуются Офисом прокурора МУС в рамках установленной процедуры".