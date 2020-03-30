Группа 1+1 медиа поддержала масштабный образовательный проект для учащихся 5-11 классов

Группа 1+1 медиа присоединилась к реализации масштабного общенационального образовательного проекта Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования и науки и общественного союза «Освитория». Проект «Всеукраинская школа онлайн» призван обеспечить доступ к дистанционному образованию для всех учащихся 5-11 классов, обучающихся на дому в связи с введением карантина в Украине.

Площадками, где будут транслироваться уроки для учеников 5-го и 8-го классов, станут телеканалы ПЛЮСПЛЮС и УНИАН-ТВ, входящие в группу 1+1 медиа. Так, начиная со следующего понедельника, 6 апреля, каждое утро в будни, с 10:00 до 12:00, на телеканале ПЛЮСПЛЮС будут транслироваться уроки для учеников 5-го класса, на телеканале УНИАН-ТВ – для учеников 8-го класса. Расписание занятий до завершения карантина можно будет узнавать из программы телепередач.

«Мы убеждены, что карантин не должен стать препятствием для получения знаний школьниками. Поэтому группа 1+1 медиа поддержала социально важную инициативу государства по дистанционному обучению по школьной программе по всей Украине. Мы привлекли телеканалы группы, которые максимально доступны украинцам, с незакодированным спутником или цифровым эфирным сигналом. Детский телеканал ПЛЮСПЛЮС будет транслировать школьную программу 5-го класса. Информационно-аналитический телеканал УНИАН-ТВ, который с 1 марта вещает на открытом спутнике, будет показывать уроки для 8-классников», – комментирует генеральный директор 1+1 медиа Ярослав Пахольчук.

Сбалансированная школьная программа на период карантина разработана Министерством образования и науки вместе с преподавателями. Запись уроков происходит на базе Новопечерської школы, где 40 учителей из Киева станут учителями для учеников со всей Украины. Чтобы дистанционное обучение было интересным и удерживало внимание школьников у экранов, к урокам приобщаются украинские звезды – телеведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы преподавателей, проводят вместе с ними опыты, решают в эфире задачи.

Список предметов, которые будут преподавать в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн»: Английский язык, История Украины, Всемирная история, Физика, Алгебра, Геометрия, География, Химия, Украинский язык, Украинская литература, Биология.

Распределение школьных программ по телеканалам: 5-й класс – ПЛЮСПЛЮС, телеканал «112 Украина»; 6-й класс – NEWSONE, Пиксель; 7-й класс – ZIK; 8-й класс – УНИАН-ТВ, Индиго; 9-й класс – телеканал «Рада», UA Культура; 10-й класс – UA Перший; 11-й класс – М1.

Напоминаем, детский телеканал ПЛЮСПЛЮС одним из первых отреагировал на карантинные мероприятия. Сначала ПЛЮСПЛЮС, на заказ Минздрава Украины и Общества Красного Креста Украины, запустил анимационный ролик для детей с советами о том, как вести себя во время карантина и «как вооружиться против вируса» легкими шагами. Продолжением «супергеройского проекта» канала стала серия зарядок для детей. Кроме телевизионного эфира, ролики доступны на Youtube канале ПЛЮСПЛЮС. Продолжением серии роликов о детской «суперсиле» перед вирусом, на заказ Минздрава Украины и Общества Красного Креста Украины, стал анимационный ролик, чем заняться дома детям на карантине. Трикутя, Квадрик и Кружко рассказывают, что ребенок может сделать, чтобы провести карантин с пользой.