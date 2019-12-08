Организатор наркобизнеса пытался избежать уголовной ответственности, попросив мать предложить взятку следователю.

Суд избрал меры пресечения двум подозреваемым в торговле амфетамином в Мариуполе и Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 525 тыс. грн - организатору преступной схемы по распространению амфетамина в Мариуполе и Киеве и 575 тыс. грн - его сообщнику.

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С целью избежания наказания за совершенное преступление инициатор наркобизнеса под предлогом оплаты услуг защитника попросил мать дать неправомерную выгоду следователю в размере 1250 долларов и 300 евро. По данному факту в отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе отметили, что, по данным следствия, на протяжении июня-декабря 2019 года 34-летний экс-сотрудник полиции наладил «бизнес» по изготовлению и продаже амфетамина. Киевлянин получал по телефону заказы от желающих приобрести психотропное средство, изготавливал которое его 41-летний сообщник. Амфетамин распределяли между тремя реализаторами, которые сбывали «товар» мариупольским и киевским покупателям.

После оперативной закупки у злоумышленников 320 г амфетамина за 62 тыс. грн правоохранителями проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты амфетамин, 10 тыс. грн, банковские карты, на которые перечислялись деньги за наркотики, черновые записи по объемам реализации, мобильные телефоны, растения конопли, медицинские шприцы и оборудование для изготовления наркотиков.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Досудебное расследование продолжается.