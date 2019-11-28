"Беспрецедентно": посольство Украины отреагировало на отказ в Перемышле назвать улицу в честь епископа УГКЦ

Украинские дипломаты заявили, что посягательство на имя репрессированного в советские времена епископа УГКЦ Иосафата Коциловского, которого католическая церковь провозгласила блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано.

Посольство Украины в Польше выразило протест из-за отмены городскими властями Перемышля решения о присвоении одной из улиц имени епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского, репрессированного в советские времена.

Читайте также"Украинская к*рва, *б*ная уборщица": польскую студентку отстранили от занятий за унижение украинки (видео)

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Польше в Facebook.

Украинские дипломаты назвали поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля о переименовании улицы.

"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, в этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя блаженного, а следовательно на решение католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2015 года прокуратура Киева приняла решение о реабилитации епископов Перемышльской епархии УГКЦ Иосафата Коциловского и Григория Лакоты, а также трех священников Николая Грицеляка, Ивана Кузича и Романа Решетило, которые в советские времена стали жертвами политических репрессий. В частности, их приговорили в 1947 году по обвинению в проведении активной антисоветской националистической работы.