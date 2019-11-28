Оскорбившей украинку гражданке Польши может грозить три года тюрьмы

Расследование касается публичного оскорбления через интернет неизвестной на это время украинки.

Районная прокуратура в Ольштыне 25 ноября начала расследование по делу молодой женщины, которая обнародовала видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, что ехала с ней в поезде.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN.

«Расследование касается публичного оскорбления через интернет неизвестной в настоящее время гражданки украинской национальности и украинского населения», - заявил пресс-секретарь районной прокуратуры в Ольштыне Кшиштоф Стодольний.

Прокуратура собирает дополнительные доказательства по делу. Польской гражданке может грозить наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Как сообщал УНИАН, Варминско-Мазурский университет в Польше отстранил от занятий студентку, которая выложила в сети видео с ксенофобской тирадой в адрес украинки, которая была ее соседкой в поезде.