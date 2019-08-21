РФ освободила политзаключенного Терновского, осужденного за "участие" в "Правом секторе"

Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием срока незаконного заключения.

Россия освободила украинского политического узника Романа Терновского, осужденного за "участие" в "Правом секторе".

Об этом сообщает "Объединение родственников политзаключенных Кремля" в Facebook.

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«Политзаключенного Романа Терновского уволили в связи с окончанием срока незаконного заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. Мужчина вообще не имеет денег и любых других ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года Следственный комитет РФ заявил о задержании в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского за «пропаганду» в Facebook «Правого сектора».

По информации СК РФ, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе в Харьковской области Терновский якобы участвовал в акции по блокаде транзита российских грузовиков, проводимой, в том числе, представителями «Правого сектора». В СК РФ заявляют, что акция проводилась «в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», а также о беспрепятственном транзите транспорта, «с целью нанесения имущественного и репутационного ущерба Российской Федерации в ее внешнеэкономических связях».

Кроме этого, в СК РФ объявили, что 12 июня 2016 года Терновский и другие участники ПС якобы провели аналогичную целенаправленную акцию по срыву мероприятий в честь Дня России в Генеральном консульстве РФ в Харькове; также Терновскому вменили пропаганду «Правого сектора» в интернете, в том числе среди лиц, «постоянно проживающих на территории России».