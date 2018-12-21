События недели: версия читателей УНИАН – долгожданный Объединительный собор, рафинированный Порошенко и земельный популизм

На этой неделе наши читатели активно следили за новостями о проведении Объединительного собора православных церквей Украины, на котором было определено название единой украинской церкви и избран ее руководитель.

Можно смело сказать, что к этому событию страна шла не один десяток лет. Поместная церковь, которая была создана 15 декабря 2018 года в Киеве на Объединительном соборе, получила официальное название Православная церковь Украины. На Соборе также утвердили ее Устав.

Главой ПЦУ стал бывший митрополит Переяславский и Белоцерковский УПЦ Киевского патриархата, ректор Киевской православной богословской академии Епифаний.

В коммюнике Вселенского патриархата отметили, что Собор Поместной Православной Церкви Украины прошел успешно. Там приветствуют избрание митрополита Епифания новым предстоятелем Киевской митрополии и подтверждают, что украинский владыка уже "выразил свое уважение и попросил добрых пожеланий и благословения Матери Церкви в том, чтобы он совершал свое предстоятельское служение".

6 января 2019 года глава новосозданной объединенной церкви вместе с президентом полетит в Стамбул, где патриарх Варфоломей вручит ему Томос об автокефалии, после чего процедура получения церковной независимости для Украины будет завершена.

На роль предстоятеля новой украинской церкви также претендовали митрополит Луцкий и Волынский Михаил от УПЦ КП. От УПЦ МП кандидатом был митрополит Винницкий и Барский Симеон. УАПЦ не выдвинула кандидатов - ее глава митрополит Макарий взял самоотвод. Макарий рассказал, что Вселенский патриархат попросил его и главу УПЦ КП Филарета не баллотироваться на пост главы новой украинской церкви.

Создание ПЦУ и избрание митрополита вызвало бурную реакцию украинцев в соцсетях, став главным событием для украинского сегмента Facebook и Twitter.

А вот в стане главных противников независимой украинской церкви – Москве – были совсем не рады событиям в Киеве. В Русской православной церкви назвали "канонически ничтожным" Объединительный собор и допустили, что православный мир «не признает» главу новой украинской церкви. Правда, пока о непризнании заявили лишь в беларусском филиале РПЦ, запретив своим прихожанам участвовать в служениях новообразованной Православной церкви Украины.

Московский патриарх Кирилл назвал создание Православной церкви Украины антиканонической агрессией Константинополя и вмешательством "во внутреннюю жизнь Русской православной церкви на территории Украины". И призвал предстоятелей 13 поместных православных церквей не признавать результаты Объединенного собора.

Не смог обойти вниманием тему создания украинской церкви и плешивый фюрер – президент РФ Владимир Путин. Он назвал созданную на Объединенном соборе в Киеве Православную церковь Украины "раскольнической церковью Стамбульского прихода". Путин рассказал и о вмешательстве государства в церковную жизнь (о тесных отношениях Кремля и РПЦ не вспомнил, правда), и о вмешательстве США, и сказал, что главной целью Константинополя было подчинить территорию Украины и зарабатывать на этом. Вспомнил президент РФ и о том, что создание ПЦУ приведет к дальнейшему разрыву между русским и украинским народами. Аннексия территорий и тысячи смертей украинцев на Донбассе по вине Кремля для Путина, видимо, ничего не значат с точки зрения отношений между народами.

Единственное, что было в его спиче более-менее правдивым – это стенания о перераспределении денежных потоков. Церковь получает огромнейшие, необлагаемые налогами, доходы от пожертвований. И естественно, те, кто на этих потоках сидит, не хотят их терять. Тем более, что «дочерняя компания» РПЦ в Украине – бывшая УПЦ МП – имела наибольшее число православных приходов в Украине. Ничего личного, просто бизнес.

Но, помимо потери финансовой составляющей, теперь теряется еще и психологическое влияние на население. Ведь церковь является у нас в стране тем институтом, который имеет один из самых больших уровней доверия, а это порождает благодатное поле для манипулирования неокрепшим сознанием человечков, не умеющих мыслить критически и безоговорочно верящих священникам. Этим приемом, к слову, все церкви пользуются испокон веков.

Пока россияне возмущались, а украинцы радовались, Верховная Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Если "государство признано государством-агрессором, то церковь, центр которой находится в государстве-агрессоре, должна иметь в своем названии полное название той церкви, которой она подчинена". Согласно закону, церковь может выбрать любой вариант названия, закон устанавливает только одно ограничение – церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.

В ответ на принятие этого закона в бывшей УПЦ Московского патриархата заявили, что они не видят оснований менять свое название – там уверяют, что их руководящий центр находится в Киеве, а не Москве. Также в русской церкви в Украине заявили, что введение положений закона об изменении названий религиозных организаций может привести к "агрессии" против этой церкви.

Также на этой неделе читателей заинтересовала пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко. Он вышел к журналистам в хорошем настроении и начал хвастаться результатами Объединительного собора, состоявшегося накануне.

Однако, помимо темы создания Православной церкви Украины, Петр Алексеевич также вспомнил о военном положении в Украине, которое должно завершиться 26 декабря. Порошенко заявил, что сроки военного положения не будут продлены, если не произойдет широкомасштабного вторжения войск РФ и вновь добавил, что военное положение не должно мешать проведению выборов. Для этого, правда, нужно будет менять законы, но последние 5 лет показали, что это не такая уж и большая проблема – подстраивать законы под целесобразность текущего момента (например – назначение не имеющего юридического образования Луценко генпрокурором), или вообще их игнорировать (к примеру – Регламент ВР).

Не обошли стороной на пресс-конференции и скандал с первым заместителем председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко, у которого, как выяснилось, гражданская жена и ее дочь имеют гражданство Российской Федерации. Общественность очень долго ждала реакцию главы государства на этот скандал. В итоге, его президент прокомментировал только после того, как его напрямую об этом спросили журналисты. Порошенко заявил, что будет принимать решение об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки… по результатам завершения проверки контрразведки СБУ. Несколько странный ответ, учитывая, что вопрос-то журналисты задавали как раз по итогам такой, уже проведенной, проверки.

Но, кто из украинских политиков ни разу не прикидывался шлангом?..

Сама по себе пресс-конференция президента была традиционно рафинированной, от чего веяло искусственностью, заготовленностью вопросов, согласованностью списков задающих вопросы и неискренностью. Пресс-секретарь президента Цеголко старался не давать журналистам ни малейшего шанса для какую-либо дискуссию с Порошенко. Кто-то назовет это хорошей организацией, но это, скорее, выглядит как банальный страх – перед действительно острыми вопросами и необходимостью импровизировать, отвечая на них. А после пресс-конференции, не дожидаясь даже какой-либо критики, «порохоботы» и им сочувствующие тут же кинулись ругать «плохих» журналистов, негативно оценивших заготовленные монологи президента.

Почти такую же рафинированную пресс-конференцию на этой неделе провел и президент России Владимир Путин. Он заявил, что страна-бензоколонка продолжит усиливать свое военное присутствие в оккупированном Крыму, а также добавил, что мост через Керченский пролив не мешает судоходству. При этом он ляпнул, что Россия готова придерживаться договоренностей от 2003 года о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива "и не объявлять никаких односторонних действий".

Весь этот спектакль мог бы пройти столь же гладко и срежессировано, как и пресс-конференция Порошенко – но, в отличие от украинского демократического коллеги, авторитарный Путин все же дал возможность задать вопрос себе корреспонденту УНИАН – Роману Цимбалюку – который несколько подпортил ровный ритм выступления руководителя России перед его полконниками.

Также на этой неделе наши читатели не обошли стороной продление Верховной Радой до 2020 года моратория на продажу сельскохозяйственных земель в Украине. Мораторий действует в Украине с 2001 года и его продление поддержал 231 народный депутат. В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

В министерстве аграрной политики накануне голосования заявили, что открытие рынка земли с/х назначения может произойти минимум через два года после принятия закона об обороте земель, поскольку потенциальные покупатели должны ознакомиться с правилами и аккумулировать ресурсы для выкупа земли. В министерстве отметили, что на сегодняшний день нет политических возможностей для принятия этого решения, так как большинство собственников земли хотели бы ею распоряжаться, но в то же время выступают против отмены моратория из-за страха потерять свою собственность. По его словам, в этой ситуации правительству необходимо задуматься над повышением доверия к государственным институтам.

И здесь конечно есть своя правда – украинцы тотально не верят государству и у них есть на то свои причины. Коррупция, отсутствие честной судебной системы, где можно было бы реально защитить свои права, рейдерство, пренебрежение правом на частную собственность. Есть страх, что земли по дешевке скупят олигархи, или банально «отожмут». Но есть другая сторона медали. Сейчас мораторий действует, но по факту многие владельцы паев точно также, по дешевке, отдали свою землю в долгосрочную аренду на 49 лет, и ежегодно получают за нее копейки, в то время, как арендаторы наживаются по полной, нарушая технологии земледелия и не особо заботясь о том, в каком состоянии вернут потом эти земли владельцам.

На самом деле, подобный мораторий – популизм в чистом виде и продолжение «совковых» традиций. Более того, он породил «черный рынок». Украина является одной из нескольких стран мира, где этот мораторий до сих пор действует. Киев находится в компании таких «высокоразвитых монстров», как Северная Корея, Куба, Венесуэла, Таджикистан и Конго. Хорошая компания, что уж, есть на кого равняться.

Также на этой неделе произошли важные события, которые, тем не менее, не снискали должного внимания нашей аудитории. В частности, Международный валютный фонд подтвердил ранее обнародованную Министерством финансов Украины информацию о новой 14-месячной программы stand-by для нашей страны в объеме 3,9 млрд долларов США с немедленной выплатой первого транша на 1,4 млрд долл. Параллельно, Совет решил аннулировать действующую программу расширенного финансирования EFF, утвержденную 11 марта 2015 года. Текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы МВФ для Украины на 2018-2020 годы обнародовали украинские СМИ.

По словам первого заместителя директора-распорядителя Фонда Дэвида Липтона, реализация новой программы подвержена значительным рискам, однако Украина предприняла важные шаги для снижения этих рисков, включая принятие бюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление, принятие законодательства для улучшения управления в государственных банках.

В Министерстве финансов Украины отметили, что новая программа МВФ поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью осуществления пиковых выплат по внешнему долгу.

Но не МВФ-ом единым. Днем ранее совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 миллионов долларов. Гарантия направлена на поддержку в Украине реформ в банковской системе, сфере противодействия коррупции, в сфере учета сельскохозяйственных земель, пенсионного обеспечения, субсидий на жилищно-коммунальные услуги и здравоохранения.

Тем временем, выделяя одной рукой деньги, другой Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее. В 2019 году пока прогнозируется рост на уровне 2,7%, как и ранее. В 2020 году Фонд ожидает роста ВВП на 3%. Также МВФ повысил прогнозы среднегодового показателя инфляции в нашей стране – до 11% с 10,9% в 2018 году и до 9,2% с 7,3% в 2019 году.

Кстати, помимо прочего, меморандум с МВФ предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку. Также необходимо приватизировать «Центрэнерго», угольную шахту «Краснолиманская», предприятие «Индар» и «Президент-Отель» (г. Киев) в первой половине 2019 года.

А вот с приватизацией у нас все как раз туго идет. В этом году вместо 18,8 млрд грн от приватизации госбюджет получил лишь на 355 млн грн. Из-за невыполнения плана поступлений от приватизации Кабмин решил увеличить в 2018 году объем финансирования госбюджета за счет привлечения заимствований.

Кстати, сегодня состоялось последнее в этом году плановое заседание Верховной Рады. Событие, на самом деле, ничем не примечательное, но под конец заседания в сессионном зале было лишь чуть более… 10 депутатов. Ответственные у нас законодатели, не так ли?..

Единственный вопрос, который возникает – а нужны ли они нам тогда в таком большом количестве? Если их сократить – можно будет сэкономить немало денег для госбюджета, просить меньше кредитов у МВФ, и не кошмарить бизнес проверками и штрафами за что угодно, лишь бы бюджет как-то подлатать. Конечно, станет меньше шоу с избиением какого-нибудь Шуфрича (кстати, посомтрите это замечательное видео!). Зато не придется платить зарплаты пустым креслам.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий