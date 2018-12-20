В Раде произошла драка между депутатами "Оппоблока" и "Народного фронта" (видео)

После драки председатель парламента Андрей Парубий объявил перерыв.

В парламенте произошла драка между народными депутатами от "Оппозиционного блока" и "Народного фронта".

Как передает корреспондент УНИАН, драка возникала после голосования за законопроект, который позволит переименовать УПЦ МП с указанием ее на принадлежность к России.

В это время несколько депутатов из фракции "Оппозиционный блок", среди которых Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, подошли к президиуму и трибуну парламента и потребовали объявить перерыв.

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Шуфрич подошел к трибуне, где "Народный фронт" прикрепил плакат против председателя «Украинского выбора» Виктора Медведчука, и сорвал его. К Шуфричу подбежали депутаты из фракции "Народный фронт", в частности Юрий Береза, и началась драка.

В драке участвовали депутаты от обеих фракций. Она продолжалась недолго, потому что остальные депутаты растянули дерущихся.

После этого председатель парламента Андрей Парубий по требованию двух фракций объявил перерыв, который по времени почти совпадает с перерывом, предусмотренным Регламентом ВР, - с 14.00 до 16.00.

Как сообщал УНИАН, на парламентской трибуне уже несколько дней висит плакат, на котором изображен Медведчук за решеткой и написано "Агента Путина Медведчука под суд!".