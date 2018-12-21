Сыроид в пустом зале ВР закрыла последнее в этом году заседание (фото)
15:21, 21 декабря 2018Политика
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Следующее заседание состоится 15 января.
В сессионном зале было лишь чуть более 10 депутатов / фото Tania Poliakovska, Facebook
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла сегодняшнее заседание парламента.
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Как передает корреспондент УНИАН, заседание было закрыто ориентировочно на 10 минут раньше обычного времени (14.00).
Под конец заседания в сессионном зале было лишь чуть более 10 депутатов.
Сыроед напомнила, что следующее заседание парламента состоится во вторник, 15 января.
Согласно календарному плану, на неделе с 24 по 28 декабря депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях; с 31 декабря по 4 января — с избирателями; с 7 по 11 января — в комитетах, комиссиях и фракциях.
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