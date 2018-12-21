В РПЦ обвинили Константинополь в агрессии

Кроме этого, Кирилл напомнил о других территориях якобы отобранных у РПЦ.

Московский патриарх Кирилл назвал создание Православной церкви Украины антиканонической агрессией Константинополя и вмешательством "во внутреннюю жизнь Русской православной церкви на территории Украины".

Об этом он знаявив на ежегодном Епархиальном собрании города Москвы, сообщает пресс-служба РПЦ.

"К сожалению, на этом (назначении Варфоломеем экзархов - Ред.) Антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась, 11 октября Константинопольская Патриархия сообщила о решениях, принятых ее Синодом: предоставить автокефалию Украинской Церкви, которая на самом деле об этом не просила, восстановить в священном сане руководителей украинского раскола, отменить все наложенные на них канонические запреты и без разбора принять всех их и их последователей в церковное общение ", - цитирует Кирилла пресс-служба РПЦ.

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Кроме этого, Кирилл напомнил о других территориях якобы отобранных у РПЦ: "Вспомним 20-е, 30-е годы прошлого века ... Русская Церковь подвергалась атеистическим гонениям, а Константинополь делал все возможное, чтобы оторвать от ее живого тела те части, которые оказывались в пределах досягаемости: Эстонию, Финляндию, Польшу, Латвию ".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой располагается за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, которое осуществляет военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины (регистрационный номер 5309). За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, УПЦ МП может выбрать любой вариант названия, законом установлено только одно ограничение - церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.