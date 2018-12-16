Порошенко рассказал, в каком случае будет уволен скандальный замглавы СВР Семочко

Президент заявляет, что, когда проверка будет завершена и будут основания привлечь к ответственности госслужащих или их уволить, то он это сделает.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет принимать решение об освобождении Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки по результатам завершения проверки контрразведки СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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«Что касается Семочко и не только его. У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и в правоохранительных органах, которые имеют родственников в (временно оккупированном Россией) Крыму. Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка сделала проверку сведений этих государственных служащих, поставив приоритет - в правоохранительных и следственных органах», - отметил он.

По словам Порошенко, когда проверка будет завершена и будут основания привлечь к ответственности госслужащих или их уволить, то он это сделает. «За мной не задержится», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева 28 ноября удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что, согласно данным Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство Российской Федерации. В ходатайстве следователя говорилось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через своих родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи «Киевстар».

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Решением суда правоохранителям предоставлено разрешение на временный доступ к документам, содержащим информацию о мобильной связи, абонентах, предоставлении телекоммуникационных услуг, в том числе получении услуг, их длительности, содержании, маршрутов передачи за период с 1 января 2014 года по 23 ноября 2018 года.

Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало заявление председателя правления одной общественной организации от 4 октября 2018 года о том, что "журналист установил факты, которые могут свидетельствовать о связи первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины через его семью с иностранным государством агрессором - Российской Федерацией, которая может финансировать указанное должностное лицо с целью получения информации от него".