"Это безвиз, умноженный на миллиард": в соцсетях радуются успеху Объединительного собора
Украинцы активно репостять в социальных сетях сообщения о создании Поместной православной церкви и избрания ее престоятелем митрополита Епифания.
Это событие стало главным для украинского сегмента Facebook и Twitter.
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Премьер Владимир Гройсман увидел в успехе Объединительного собора знак силы украинцев, которые способны на совместные решения ради будущего. Известный блогер Олег Пономарь сравнил значение собора с получением безвизового режима, только последний, ради понимания веса, предложил умножить на миллиард. И добавил: "Это на века". А журналист Андрей Цаплиенко поделился забавным вопросом таксиста о том, можно ли теперь считать таинство в храмах РПЦ недействительными.
Предлагаем подборку отзывов украинцев на сегодняшние события в Киеве.
Это выдающееся историческое событие и огромная #победа! Собор состоялся! Украинская церковь – независимая и единая! Предстоятелем Украинской поместной церкви стал митрополит Епифаний. https://t.co/5xiBG0YRUC— Дадим отпор России (@Stop_Russia) December 15, 2018
Полчаса назад объявили. Предстоятелем новой украинской церкви избран 39 летний епископ УПЦ КП Епифаний, который уже пять лет выполнял роль фактического заместителя Филарета.— Alexander Surkov (@SurkovUa) December 15, 2018
Собор прошел без скандалов и... https://t.co/v45zgStC62
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.
По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.