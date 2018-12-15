"Это безвиз, умноженный на миллиард": в соцсетях радуются успеху Объединительного собора

Настроения политиков, общественных активистов и простых украинцев – одинаковые.

Украинцы активно репостять в социальных сетях сообщения о создании Поместной православной церкви и избрания ее престоятелем митрополита Епифания.

Это событие стало главным для украинского сегмента Facebook и Twitter.

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Премьер Владимир Гройсман увидел в успехе Объединительного собора знак силы украинцев, которые способны на совместные решения ради будущего. Известный блогер Олег Пономарь сравнил значение собора с получением безвизового режима, только последний, ради понимания веса, предложил умножить на миллиард. И добавил: "Это на века". А журналист Андрей Цаплиенко поделился забавным вопросом таксиста о том, можно ли теперь считать таинство в храмах РПЦ недействительными.

Предлагаем подборку отзывов украинцев на сегодняшние события в Киеве.

Это выдающееся историческое событие и огромная #победа! Собор состоялся! Украинская церковь – независимая и единая! Предстоятелем Украинской поместной церкви стал митрополит Епифаний. https://t.co/5xiBG0YRUC — Дадим отпор России (@Stop_Russia) December 15, 2018 Полчаса назад объявили. Предстоятелем новой украинской церкви избран 39 летний епископ УПЦ КП Епифаний, который уже пять лет выполнял роль фактического заместителя Филарета.



Собор прошел без скандалов и... https://t.co/v45zgStC62 — Alexander Surkov (@SurkovUa) December 15, 2018

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.