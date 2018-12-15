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"Это безвиз, умноженный на миллиард": в соцсетях радуются успеху Объединительного собора

19:25, 15 декабря 2018
Общество
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Митрополит УПЦ КП Епифаний избран предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине / фото УНИАН

Украинцы активно репостять в социальных сетях сообщения о создании Поместной православной церкви и избрания ее престоятелем митрополита Епифания.

Это событие стало главным для украинского сегмента Facebook и Twitter.

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Премьер Владимир Гройсман увидел в успехе Объединительного собора знак силы украинцев, которые способны на совместные решения ради будущего. Известный блогер Олег Пономарь сравнил значение собора с получением безвизового режима, только последний, ради понимания веса, предложил умножить на миллиард. И добавил: "Это на века". А журналист Андрей Цаплиенко поделился забавным вопросом таксиста о том, можно ли теперь считать таинство в храмах РПЦ недействительными.

Предлагаем подборку отзывов украинцев на сегодняшние события в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #Единая поместная церковь в Украине