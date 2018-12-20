Путин заявил, что передел церковной собственности после создания ПЦУ может обрести "кровавый характер"

Президент РФ считает, что создание Православной церкви Украины является грубым нарушением религиозных свобод.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что после создания на Объединенном соборе в Киеве Православной церкви Украины существует опасность передела церковной собственности, которая может обрести тяжелый и даже кровавый характер.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

Президент РФ заявил, что создание Православной церкви Украины - это «явное грубое нарушение религиозных свобод».

«И меня больше всего беспокоит, что за этим, безусловно, начнется передел собственности. Он собственно по сути уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Не дай Бог, до этого дойдет. Очень бы не хотелось. Просто жалко людей, которые отстаивают свои интересы. Они беззащитные и безоружные и, как правило, это люди пожилого возраста, женщины... Опасность этого передела, конечно же, существует", - заявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Официальное название единой поместной церкви - Православная церковь Украины.

Титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.