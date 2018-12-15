Как проходил Объединительный собор в Киеве, на котором создали новую украинскую церковь и избрали ее главу (фото, видео)

Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой украинской православной церкви.

В Софийском соборе в Киеве в субботу, 15 декабря, прошел Объединительный собор украинских православных церквей, на котором избрали главу единой поместной православной церкви в Украине.

Как проходил Объединительный собор украинских церквей

Перед началом Собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного собора.

Они представляли три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине - Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь, которая находится в единстве с Московским патриархатом.

На Объединительный собор украинских православных церквей зарегистрировались как минимум два архиерея УПЦ Московского патриархата: митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Об этом свидетельствуют фотографии, размещенные в Facebook настоятелем храма святого великомученика Димитрия Солунского, главой отдела социального служения и благотворительности Переяслав-Хмельницкой и Белоцерковской епархии УПЦ КП Богданом Тимошенко, который присутствовал на Объединительном соборе.

Тимошенко опубликовал соответствующие фотографии с надписью: «Представители Московского патриархата регистрируются на Объединительный собор».

Президент Украины Петр Порошенко также прибыл на Софийскую площадь, где собрались тысячи людей в ожидании решений Объединительного собора украинской православных церквей.

Он обратился к участникам Объединительного собора: "Обращаюсь непосредственно ко всем вам, участникам Собора, к иерархам церквей. Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало все, что могло. Теперь именно от вас и только от вас зависит будущее Украины, будущее нашей великой нации, наша свобода, наша государственная и духовная независимость от России".

Порошенко напомнил, что Вселенский патриархат своим недавним решением окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века. "Им было заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав по отношению к православной церкви в Украине. И что наша православная церковь не имеет подчинения РПЦ", - добавил президент.

Президент Петр Порошенко заявил, что, кроме него и церковных иерархов, в заседании Объединительного собора украинских православных церквей принимали участие экс-президент Виктор Ющенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В первом туре голосовали все присутствующие священнослужители, независимо от сана. Во втором туре голос могли отдать лишь епископы. Об этом рассказал архиепископ Дрогобычский УПЦ (КП) Яков.

"Во втором туре митрополит Епифаний победил Симеона с преимуществом в примерно 20 голосов", - отметил он.

В центре Киева на Софийской площади тысячи людей, которые ожидали завершения Объединительного собора, громкими аплодисментами приветствовали известие о создании единой поместной православной церкви в Украине.

Кого избрали предстоятелем новой церкви в Украине

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний избран предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Кандидатуру Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания выдвинул в четверг Архиерейский Собор УПЦ (Киевского патриархата).

Он является ректором и профессором Киевской православной богословской академии. По информации с сайта Киевской православной богословской академии, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний (в миру Думенко Сергей Петрович) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. Окончил Киевскую духовную семинарию и академию. В 2006-2007 гг. учился в Афинском национальном университете на философском факультете.

Доктор наук по богословию, профессор, ректор Киевской православной богословской академии, постоянный член Священного Синода, член Высшего церковного совета Украинской православной церкви Киевского Патриархата; наместник Свято-Михайловского Выдубичского монастыря г. Киева, настоятель академического храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Реакция на создание новой украинской церкви и избрание ее главы

Президент Петр Порошенко заявил, что объединенная и независимая Украинская православная церковь - это церковь без президента РФ Владимира Путина и предстоятеля РПЦ Кирилла.

"Сегодня родилась новая объединенная и независимая Украинская православная церковь. Что это за церковь? Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной", - подчеркнул Порошенко.

Также президент подчеркнул важность создания независимой от РФ церкви, поскольку, по его словам, «там, где сегодня машут российским кадилом, завтра бьют российскими «Градами»».

Также Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной церкви Украины Епифанием отправится за томосом о предоставлении церкви автокефалии на Фанар (исторический район в Стамбуле, где находится резиденция Вселенского патриархата).

В Русской православной церкви заявили, что считают "канонически ничтожным" Объединительный собор, на котором избрали предстоятеля поместной православной церкви в Украине Епифания.

В Украинской православной церкви Московского патриархата прокомментировали участие своих иерархов в Объединительном соборе 15 декабря. "Мы лишь констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", — сказал Климент.

Немного предыстории создания единой поместной православной церкви в Украине

11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.