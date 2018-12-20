Путин ответил на вопрос о Крымском мосте и судоходстве

Также президент России Владимир Путин утверждает, что Россия не "препятствует" судоходству в Керченском проливе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает, что мост через Керченский пролив не мешает судоходству.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Что касается Керченских проливов - это сложная ситуация, природная. Там очень узкие проливы, и они достаточно мелкие, глубинной где-то 13 метров. Там всегда, практически всегда, хочу это подчеркнуть, осуществлялась лоцманская проводка. И строительство моста ничему там не мешает на самом деле. Как лоцманы раньше проводили суда, так и проводят", - отметил Путин.

"Растет товарооборот, грузопоток, в тому числе и портах Азовского моря, это правда. Там выстроенная работа, все участники этой экономической деятельности знают, как это делается. Там есть очередь, она бывает побольше, бывает поменьше", - добавил Путин.

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Он снова утверждает, что в Украине якобы заявляли о необходимости "взорвать" мост.

"Естественно, мы не может этого допустить. Это же было бы просто нелепо с нашей стороны", - заявил Путин.

При этом он сказал, что Россия готова придерживаться договоренностей от 2003 года о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива "и не объявлять никаких односторонних действий".

"Что касается военных судов - это нужно постоянно быть в контакте с нашими пограничниками. Они осуществляют там пограничный режим. И в условиях военного положения, я, конечно, с трудом себе представляю, как там военные суда будут шастать туда-сюда. Но в целом, нам бы хотелось все нормализовать. Мы не препятствуем, в том числе военным судам", - заявил Путин.

Справка УНИАН. 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Мост обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019 года.

Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.