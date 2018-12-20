Путин обещает и дальше продолжать милитаризацию оккупированного Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что "безопасность" РФ на оккупированном полуострове будет обеспечена.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что Россия продолжит усиливать свое военное присутствие в оккупированном ее Крыму.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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Путин напомнил о проведении в начале оккупации незаконного так называемого "референдума" в Крыму в 2014 году, после которого произошло так называемое "воссоединение с Россией".

"С этого момента после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации, частью России. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым - не исключение. Если генштаб, если пограничники считают, что нам нужно на каких-то направлениях что-то сделать дополнительно, мы это будем делать", - заявил Путин.

"Безопасность России на этом направлении будет безусловно обеспечена. Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но то, что нужно, будет там сделано", - добавил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Генассамблея ООН поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, "против" проголосовали 19 стран, "воздержались" - 72.

В документе содержится настойчивый призыв к России вывести ее войска из оккупированного украинского Крыма и прекратить оккупацию украинских территорий.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к России прекратить преследовать коммерческие суда, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях.

5 декабря постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Российская Федерация уже разместила в оккупированном Крыму военные средства и компоненты, которые могут переносить и запускать ядерное оружие. В частности, речь идет о ракетном крейсере "Москва" с ракетной системой "Вулкан", трех подводных лодках, двух небольших ракетных катерах, оборудованных крылатыми ракетами "Калибр", бомбардировщиках Су-24, которые могут переносить ядерные бомбы.