РПЦ продолжает бесноваться из-за результатов Объединительного собора в Киеве

Предстоятель РПЦ Кирилл утверждает, что «каноническому православию в Украине и во всём мире нанесена тяжёлая рана».

Предстоятель РПЦ Кирилл призвал предстоятелей 13 поместных православных церквей не признавать результаты Объединенного собора, который состоялся 15 декабря в Киеве.

Об этом сообщается на сайте РПЦ. В частности, Кирилл назвал Объединенный собор в Киеве «незаконным сборищем раскольников» и призвал глав других православных церквей «возвысить свой авторитетный голос и по мере сил сделать всё возможное, чтобы остановить разрушительные для православия действия».

Предстоятель РПЦ Кирилл утверждает, что «каноническому православию в Украине и во всём мире нанесена тяжёлая рана».

«Призываю Вас и всю полноту (вашей) Святейшей Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», – отметил Кирилл.

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Послания были направлены блаженнейшему папе и патриарху александрийскому Феодору II, блаженнейшему патриарху антиохийскому Иоанну X, блаженнейшему патриарху иерусалимскому Феофилу III, святейшему и блаженнейшему католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, святейшему патриарху сербскому Иринею, блаженнейшему патриарху румынскому Даниилу, святейшему патриарху болгарскому Неофиту, блаженнейшему архиепископу кипрскому Хризостому II, блаженнейшему архиепископу афинскому и всей Эллады Иерониму II, блаженнейшему архиепископу тиранскому и всей Албании Анастасию, блаженнейшему митрополиту варшавскому и всей Польши Савве, блаженнейшему митрополиту чешских земель и Словакии Ростиславу, блаженнейшему митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 декабря в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

Официальное название единой поместной церкви - Православная церковь Украины.

Титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.