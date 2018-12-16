Войска РФ в этот раз были подведены к границам с Украиной не для учений – Порошенко

По словам президента, российские войска были подведены к границам с Украиной не для учений, РФ это сделала без каких-либо объяснений.

Президент Петр Порошенко заявляет, что на сегодняшний день продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Если бы мы имели основания говорить о деэскалации - я бы отменил военное положение», - отметил он.

По словам Порошенко, российские войска были подведены к границам с Украиной не для учений, РФ это сделала без каких-либо объяснений.

«У нас есть подтверждение этому со спутниковых снимков, у нас есть четкая позиция по перехватам, когда они (войска РФ - УНИАН) подводились и с какой целью», - добавил президент.

«У нас на сегодняшний день существовала и продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины, и мы безусловно должны быть к этому готовы. Мы не дадим повторить 2014 год. Моя цель как президента - это деэскалация», - подчеркнул Порошенко.