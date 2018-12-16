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Порошенко: военное положение продлят только при масштабном вторжении России

20:32, 16 декабря 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сроки военного положения не будут продлены, если не произойдет широкомасштабного вторжения войск РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Порошенко отметил, что его принципиальная позиция состоит в том, что военное положение не должно мешать проведению выборов.

"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины вне линии разграничения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - сказал он.

И, по словам Порошенко, начнется, согласно постановлению, проголосованному Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года.

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Новость в сюжете: Пресс-конференция Порошенко в Киеве
Теги: #военное положение