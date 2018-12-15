В РПЦ едко прокомментировали решение Объединительного собора украинских церквей

В РПЦ прокомментировали Объединительный собор, прошедший в Киеве.

В Русской православной церкви считают "канонически ничтожным" Объединительный собор, на котором избрали предстоятеля поместной православной церкви в Украине Епифания.

Об этом заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА Новости.

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"... Из числа неканонических священнослужителей одного избрали в качестве неканонического предстоятеля", - сделал истеричное заявление Балашов.

В свою очередь, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, заявил, что "признание" главы новой украинской церкви в православном мире "едва ли выполнимая задача". "Раскольники выбрали раскольника", — считает Волков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

По информации представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зори, глава новой украинской церкви получит томос 6 января.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал процесс предоставления автокефалии украинской церкви политическим проектом президента Украина Петра Порошенко и Константинопольского патриархата.