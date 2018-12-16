Константинополь официально пригласил митрополита Епифания получить Томос

Там приветствуют избрание митрополита Епифания новым предстоятелем Киевской митрополии.

Собор Поместной Православной Церкви Украины прошел успешно. Это констатируется в коммюнике Вселенского патриархата.

"С прославлением Божьим, радостью и удовольствием, Вселенский Патриархат объявляет об успешном завершении работы объединяющего Синода (Собора) - основания новой Православной Автокефальной Церкви в Украине", - сообщают на Фанаре.

Там приветствуют избрание митрополита Епифания новым предстоятелем Киевской митрополии и подтверждают, что украинский владыка уже "выразил свое уважение и попросил добрых пожеланий и благословения Матери Церкви в том, чтобы он совершал свое предстоятельское служение".

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В сообщении главного секретариата Священного Синода Константинопольской Церкви также говорится о том, что на праздник Богоявления 6 января запланировано сослужение патриарха Варфоломея и митрополита Епифания в патриаршем соборе в Стамбуле.

"В этом контексте объявлено, что Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Его Блаженство Епифания сослужить Божественную Литургию на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставить ему Томос создания новой сестринской Автокефальной Церкви", - отмечается в официальном документе.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.