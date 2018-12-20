Путин злобно высказался об автокефалии украинской церкви: назвал "раскольнической церковью Стамбульского прихода"

Президент РФ Владимир Путин считает, что Православная церковь Украины создана, благодаря "подсказкам из Вашингтона".

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал созданную на Объединенном соборе в Киеве Православную церковь Украины "раскольнической церковью Стамбульского прихода".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"То, что сейчас происходит в православии, - это просто, как у нас в народе говорят, уму непостижимо. Это прямое вмешательство государства в церковную религиозную жизнь. Такого не было еще никогда со времен Советского Союза. Вот, к сожалению, в Украине это сейчас происходит. Создали вот эту объединенную раскольническую церковь стамбульского прихода. Не нравится московского прихода, будет стамбульского прихода", - заявил Путин.

"При чем, ведь, обратите внимание, РПЦ Московского патриархата значит в Украине, она полностью... не РПЦ, а Украинская православная церковь Московского патриархата, она полностью независимая была. Вот может быть об этом мало кто знает. Это фактически полностью независимая церковь. Они делали все самостоятельно, в тому числе избирали иерархов. И единственная связь была - духовная. Упоминали на проповедях имя патриарха Московского и всея Руси", - заявил Путин.

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"А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции, от турецкого патриархата. Ну там и назначения, и очень много, и деньги - что самое главное. Я думаю, что это самый побудительный мотив Варфоломея - подчинить эту территорию, а потом еще и зарабатывать на этом. Я думаю, это главный побудительный мотив, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона. То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему, - это ни в какие ворота не лезет. Это абсолютно недопустимая вещь", - сказал Путин.

"И это лишнее свидетельство того, что это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

Официальное название единой поместной церкви - Православная церковь Украины.

Титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

18 декабря Ватикан признал субъектность единой поместной Православной церкви Украины.