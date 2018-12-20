Путин на пресс-конференции - журналисту УНИАН: вы хотите скандал устроить? (видео)
На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин спросил у украинского журналиста УНИАН Романа Цымбалюка, будет ли он устраивать скандал.
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"Мои коллеги мне говорили, лучше не давать ему микрофон, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет?", - сказал Путин.
Роман Цымбалюк, когда ему все же предоставили слово, отметил, что не собирается устраивать никакого скандала, врочем, как и всегда.
Роман Цимбалюк спросил у Путина, каковы условия обмена украинских моряков. Также он спросил, может ли получиться, что прямого диалога между президентами Украины и России не будет, пока вы не поменяете место работы.
Напомним, что в четверг, 20 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году аккредитовано рекордное число журналистов — около 1700.