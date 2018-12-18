"Меня шантажировали": конкурент Епифания рассказал, как Порошенко и Филарет уговаривали его снять кандидатуру

Митрополит Михаил объяснил, почему не стал предстоятелем новой церкви.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал, что президент Украины Петр Порошенко с патриархом Филаретом во время Объединительного собора уговорили его снять свою кандидатуру в пользу Епифания.

Об этом он рассказал на пресс-конференции 18 декабря, передает волынский "Первый канал социальных новостей".

"Процедура, которую мы должны были пройти на соборе – это роспуск Киевского патриархата для образования новой церкви. Однако заседание очень долго не могло начаться из-за отсутствия главы Филарета. А когда он пришел, то его вступительная речь заключалась в том, что мы не можем пойти на собор и самораспуститься, поскольку выдвинув кандидатуру митрополита Епифания, можем проиграть в выборе предстоятеля церкви", - рассказал Михаил.

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По его словам, Филарет заявил, что есть другой кандидат, который победит Епифания и поэтому он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в Соборе.

"Были горячие дискуссии между мной и патриархом Филаретом. Не договорившись ни о чем, часть делегатов вместе со мной покинула Теплую Софию и пошла в Большую Софию. Мы стояли на грани нероспуска Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, что не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру", - отметил митрополит Михаил.

После этого к процессу переговоров присоединились спикер Верховной Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко, в частности с последним Михаил провел по меньшей мере пять разговоров во время Собора, однако ситуация заходила в тупик.

"Это был просто разговор о будущем церкви Украины. Позиция президента была – давайте договариваться, потому что для Украины это решающий момент... Тогда встала дилемма. Если я стою на своем, действуя в рамках закона, и иду до конца, но зато вторая часть может покинуть Собор, и часть, которая поддерживала Филарета. Последствия для меня были вполне понятны. Снова разделение, будут говорить, что "хохлы" не могут договориться, вновь российское торжество. Стоял вопрос или я и мое эго, или Украина. Поэтому я принял решение, что Украина превыше всего", - заявил митрополит.

В то же время, он также рассказал, что имеет абсолютно нормальные отношения с избранным предстоятелем ПЦУ Епифанием и признает его власть. Однако намерений возглавить в будущем единую церковь не оставляет.

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"Но от желания стать предстоятелем я не отказываюсь. У меня есть свои видения относительно того, какой должна быть церковь. Выборы могут быть хоть завтра. Причин этому несколько – смерть предстоятеля, отрешение его от должности. То, что он молодого возраста – не гарантия того, что надолго останется на должности", - подчеркнул Михаил.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители трех православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и избрали ее предстоятелем митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. Накануне Собора Украинская православная церковь Московского патриархата приняла решение не участвовать в нем, однако по меньшей мере двое иерархов УПЦ МП таки были на Соборе.

Новосозданная церковь канонически признана Вселенским патриархатом и получила название "Православная церковь Украины", а ее предстоятель носит титул "митрополит Киевский". Теперь новоизбранный митрополит Киевский поедет в Стамбул 6 января для получения Томоса из рук Вселенского патриарха.