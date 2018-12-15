В Беларуси отреагировали на создание поместной церкви в Украине

В Минске выразили надежду на то, что украинские власти сдержат свое обещание и не будут преследовать представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Белорусская православная церковь (БПЦ) считает расколом создание автокефальной церкви в Украине.

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«Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической, и о контактах не может идти речи», - заявил председатель Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Сергий Лепин, сообщают российские СМИ.

В Минске выразили надежду на то, что украинские власти сдержат свое обещание и не будут преследовать представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. «Хочется надеяться и на то, что украинские власти под преследованиями понимают не только физические и экономические расправы, но и информационно-политическую агрессию, от которой сторонники Московской патриархии также должны быть защищены», - добавил протоиерей.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.