Сексуальная Астафьева и зажигательный Зибров: первый трейлер фильма "Продюсер" появился в сети (видео)

Фильм "Продюсер" выйдет на экраны 14 февраля 2019 года.

Украинский кинематограф пополнился новыми кинолентами, в которых задействованы известные звезды отечественного шоу-бизнеса.

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Фильм "Продюсер", который выйдет на экраны 14 февраля 2019 года, собрал на одной съемочной площадке Дашу Астафьеву, Алексея Дурнева, Мишель Андраде и многих других звезд Украины.