На Кировоградщине скандал: водитель маршрутки выбросил через окно удостоверение матери погибшего АТОшника

Мать погибшего зашла и предъявила водителю маршрута №134 удостоверение, но тот выбросил документ в окно.

В среду, 18 апреля, в Кропивницком Кировоградской области водитель маршрутного такси выбросил предъявленное матерью погибшего бойца АТО Игита Гаспаряна удостоверение через окно.

Это произошло на маршруте №134, сообщила жена бойца Тамара Григорян, передает "Утренний город".

Читайте такжеНе понимает "козьего языка": история с водителем автобуса на Донбассе получила продолжение (видео)

"Сегодня мама решила проехать в маршрутке, показала удостоверение. Он его выхватил из рук, начал смеяться и сказал, что выбросил его. Говорит: "Идите и заберите его на улице". Я не понимаю, над чем здесь смеяться. Что у нее сын погиб? Происшествие произошло в 8:30", - рассказала Григорян.

В управлении транспорта и связи информацию об инциденте подтвердили.

"Сегодня поступила жалоба на водителя маршрута №134. Сейчас жду водителя для выяснения обстоятельств происшествия. Мне известно, что женщина, мать погибшего, зашла и предъявила водителю удостоверение. Он его выбросил через окно", - сообщил начальник управления Александр Вергун.

Ранее в Черновцах участника боевых действий высадили из маршрутки еще и нахамили при этом.

Ветераны АТО, уставшие воевать с водителями, пошли искать защиты в мэрию, а потом позвали всех военных вместе кататься в маршрутках.