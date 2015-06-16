Астероид Икар пролетит рядом с Землей на рекордно близком расстоянии

Расстояние от нашей планеты до астероида составит 5 млн миль или 8 млн км - это в 21 раз больше дистанции между Землей и Луной, сообщает ZN.UA.

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Икар был открыт учеными 1949 году. Астероид сближается с Землёй каждые 9, 19 и 38 лет. Как подчеркивается, во время сближения с Землей 14 июня 2090 астероид подойдет к планете значительно ближе - на около 17 лунных расстояний (4 млн миллиона миль или 6,5 млн км).