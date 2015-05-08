Ученые доказали астероидное происхождение воды на Земле

К данному открытию ученых подтолкнул белый карлик SDSS J1242+5226, передает ZN.UA со ссылкой на Naked Science.

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Поглощаемые элементы материи белыми карликами "тонут" или же "всплывают". Данное свойство позволяет ученым наблюдать изменения в спектре и проанализировать состав поглощаемой материи.

С помощью телескопа "Спицер" астрономы проследили, как SDSS J1242+5226 "поглотил" гигантский астероид, который по размерам сравним с Церерой. Ученые выяснили, что этот астероид почти на 40% состоял из воды, и этого объема хватило бы, чтобы на треть заполнить все океаны Земли.

Фактически для нашей планеты понадобилось бы 3 таких астероида, чтобы иметь такие запасы воды, которые мы наблюдаем на сегодняшний день.

Новые данные свидетельствуют о том, что богатые водными ресурсами астероиды являются нередким явлением в нашей Галактике. Это, в свою очередь, значительно увеличивает шансы найти экзопланету, которая имеет достаточное количество воды и похожа на нашу планету.