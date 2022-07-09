Подготовка визита Франциска в Украину начнется после его поездки в Канаду.

После пяти месяцев полномасштабного военного вторжения России в Украину Папа Римский Франциск намерен посетить с визитом в Украину.

Ожидается, что визит состоится в августе. Об этом заявил секретарь по отношениям с государствами Ватикана Пол Ричард, сообщает Vatican News.

Подготовка визита Франциска в Украину начнется после его поездки в Канаду.

"Папа убежден, что если бы он совершил визит, то он имел бы положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину, и он всегда был готов посетить Москву и встретиться с российскими властями", – сказал Галлахер.

Он также заявил, что Франциск надеется на встречу с главой РПЦ Кириллом.

"Я верю, что если патриарх и святейший отец проделают весь путь до Казахстана на конференцию мировых религий, то да, встреча будет. Мы должны постараться преодолеть трудности и недоразумения для единства церкви", – отметил представитель Ватикана.

Война в Украине и позиция Папы Римского:

14 июня 2022 года Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает Путина, но указать, где добро, а где зло отказался.

29 июня Папа Римский осудил удар по торговому центру в городе Кременчуг.

30 июня 2022 года Папа Римский косвенно обвинил РФ в империализме.

4 июля 2022 года появилась информация о том, что Папа Римский хочет посетить Москву и Киев.

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