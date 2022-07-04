Ни один Папа никогда не посещал Москву, а Франциск неоднократно осуждал вторжение России в Украину.

Папа Римский Франциск выразил надежду, что после визита в Канаду в этом месяце он мог бы как можно быстрее посетить Москву и Киев.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

Говоря о ситуации в Украине, Франциск отметил, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были контакты относительно возможной поездки в Москву.

Агентство отмечает, что ни один Папа никогда не посещал Москву, и Франциск неоднократно осуждал вторжение России в Украину. Ватикан спрашивал РФ о поездке несколько месяцев назад. Франциск тогда отмечал, что Москва ответила о несоответствии момента. Теперь Франциск намекнул, что сейчас, возможно, ситуация изменилась.

"Я хотел бы поехать (в Украину), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я думал, что если бы только российский президент дал мне маленькое окно, чтобы послужить делу мира... И теперь возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать в Украину", - сказал он.

"Прежде всего нужно поехать в Россию, чтобы попытаться чем - то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - добавил Папа Римский.

Папа Франциск посещает Канаду с 24 по 30 июля.

Раньше Папа Франциск заявлял, что не поддерживает президента страны-агрессора Владимира Путина.

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